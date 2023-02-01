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ຂ່າວສານ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈະດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຊາວໜຸ່ມໃນເດືອນ ມີນາ 2023

ເນື້ອໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາລວມມີ ການປະຕິບັດກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍສຳລັບຊາວໜຸ່ມ
  ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກັບຊາວໜຸ່ມປີ 2023 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ມີນາ (ພາບປະກອບ: VGP)  

ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກັບຊາວໜຸ່ມປີ 2023 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ.

ຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນດຳລັດເລກທີ 13 ປີ 2021 ຂອງລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບຊາວໜຸ່ມຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 1 ປີເທື່ອໜຶ່ງ. ເນື້ອໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາລວມມີ: ການປະຕິບັດກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍສຳລັບຊາວໜຸ່ມ; ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຊາວໜຸ່ມ; ແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຊາວໜຸ່ມ; ບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊາວໜຸ່ມໃນການຮ່ຳຮຽນ, ອອກແຮງງານ, ການຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ, ການເຂົ້າຮ່ວມພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ; ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະ, ຂໍ້ສະເໜີອື່ນໆຂອງຊາວໜຸ່ມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຄວນເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າໃນບັນດາໜ້າທີ່ພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຄວນເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດນຳໜ້າໃນບັນດາໜ້າທີ່ພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ໂລກຈະສືບຕໍ່ຜ່ານຜ່າການຜັນແປຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ສັບສົນ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພ້ອມກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍນັ້ນ ກໍມີກາລະໂອກາດ, ຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງ.
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