ຂ່າວສານ ນັກຊ່ຽວຊານຈີນ: 4 ທິດທາງຊີ້ນຳສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫັນປ່ຽນໃນຈິນຕະນາການພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ 01/08/2026 ຕີລາຄາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງ 4 ທິດທາງໃຫຍ່, ທ່ານສ.ດ Qu Qiang ຖືວ່າ ຈຸດພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນ ຫວຽດນາມ ພວມຫັນປ່ຽນຈາກໄລຍະ “ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ” ມາຍັງ ໄລຍະ “ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ” ທ່ານສາດສະດາຈານ Qu Qiang, ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນຊາດ ສູນກາງຈີນ (ພາບ: VNA)4 ທິດທາງຊີ້ນຳທີ່ໄດ້ວາງອອກຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIV ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫັນປ່ຽນທີ່ສຳຄັນໃນຈິນຕະນາການພັດທະນາ, ຈາກການສຸມໃສ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງໄປສູ່ການຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງ, ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາອີງຕາມພູມປັນຍາ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານສາດສະດາຈານ Qu Qiang, ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນຊາດ ສູນກາງຈີນ ທີ່ການຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ ປະຈຳ ປັກກິ່ງ. ຕີລາຄາກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງ 4 ທິດທາງໃຫຍ່, ທ່ານສ.ດ Qu Qiang ຖືວ່າ ຈຸດພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນ ຫວຽດນາມ ພວມຫັນປ່ຽນຈາກໄລຍະ “ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ” ມາຍັງ ໄລຍະ “ຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ”, ທ່ານສ.ດ Qu Qiang ຖືວ່ານີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນວິວັດການຍົກລະດັບ ລະບົບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)