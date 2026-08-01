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ຂ່າວສານ

ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ຈີນ: 4 ທິດ​ທາງ​ຊີ້​ນຳ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ໃນ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ

ຕີ​ລາ​ຄາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ 4 ທິດ​ທາງ​ໃຫຍ່, ທ່ານ​ສ.ດ Qu Qiang ຖື​ວ່າ ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຈາກ​ໄລ​ຍ​ະ “ປັບ​ປຸງ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ” ມາ​ຍັງ ໄລ​ຍະ “ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ”
​ທ່ານ​ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ Qu Qiang, ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຊົນ​ຊາດ ສູນ​ກາງ​ຈີນ (ພາບ: VNA)
4 ທິດ​ທາງ​ຊີ້​ນຳ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ອອກ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ຄັ້ງ​ທີ 3 ຂອງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XIV ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ, ຈາກ​ການ​ສຸມ​ໃສ່​ປັບ​ປຸງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງໄປ​ສູ່​ການ​ຍົ​ກ​ສູງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ພັກ ແລະ ລະ​ບົບ​ການ​ເມືອງ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ກາ​ນ​ພັດ​ທະ​ນາອີງ​ຕາມ​ພູມ​ປັນ​ຍາ, ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ - ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ. ນີ້​ແມ່ນ​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ຂອງ​ທ່ານ​ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ Qu Qiang, ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຊົນ​ຊາດ ສູນ​ກາງ​ຈີນ ທີ່​ການ​ຕອບ​ສຳ​ພາດ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວ​ສຳ​ນັກ​ຂ່າວ​ສານ​ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ປັກ​ກິ່ງ. ຕີ​ລາ​ຄາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ 4 ທິດ​ທາງ​ໃຫຍ່, ທ່ານ​ສ.ດ Qu Qiang ຖື​ວ່າ ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຈາກ​ໄລ​ຍ​ະ “ປັບ​ປຸງ​ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ” ມາ​ຍັງ ໄລ​ຍະ “ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ”, ທ່ານ​ສ.ດ Qu Qiang ຖື​ວ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ຖື​ວ່າ​ແມ່ນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ ​ລະ​ບົບ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ໂຕ​ເລິມ: ການ​ທູດ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ບັນ​ດາ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກາຍ​ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ລະ​ອຽດ​, ຖື​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ​ໄມ້ຫຼ້າ​ວັດ​ແທກ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ໂຕ​ເລິມ: ການ​ທູດ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ບັນ​ດາ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກາຍ​ເປັນ​ໂຄງ​ການ​ລະ​ອຽດ​, ຖື​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ​ໄມ້ຫຼ້າ​ວັດ​ແທກ

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ຊີ້​ນຳ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຂອງ​ພັກ​ກຳ​ນົດ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແມ່ນ​ “ໜ້າ​ທີ່​ຈຸດ​ສຸມ, ເປັນປະ​ຈຳ”.
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