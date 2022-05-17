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ຂ່າວສານ

ນັກກິລາ ດີງເຟືອງແທ່ງ ຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນຄຳໃນກິລາກາຍຍະກຳ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2022, ຢູ່ທີ່ສະໜາມກິລາ ກວ່ນເຫງື້ອ (ຮ່າໂນ້ຍ) ໄດ້ດຳເນີນການແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍຂອງ 5 ລາຍການ.

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 16 ພຶດສະພາ 2022, ຢູ່​ທີ່​ສະໜາມ​ກິລາ​ ກວ່ນເຫງື້ອ (ຮ່າ​ໂນ້ຍ) ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ຮອບ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ 5 ລາຍການ​​ຄື: ໂດດ​ດ່ຽວ, ບາຄູ່, ບາດ່ຽວ​ຊາຍ, ຂົວດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ກິລາກາຍຍະກຳ ເພດຍິງ. ພິ​ເສດ, ນັກ​ກິລາ ດີງ​ເຟືອງ​ແທ່ງ ສາມາດ​ປ້ອງ​ກັນ 2 ຫຼຽນ​ຄຳ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ ທັງ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ປະເພດ​ບາດ່ຽວ ​ແລະ ບາຄູ່. 

    

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຂອງ​ນັກ​ກິ​ລາ ດີງເຟືອງແທ່ງ ໃນປະເພດບາດ່ຽວ. ພາບ: ແຄ໋ງລອງ/VNP

    

ໃນ​ປະເພດບາ​ຄູ່, ນັກ​ກິລາ ດີງ​ເຟືອງ​ແທ່ງ ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີ​ເດັ່ນ ​ແລະ ຍາດ​ໄດ້​ຄະ​ແນນ 15.133. ພາບ: ແຄ໋ງລອງ/VNP

    

ນັກ​ກິລາ ດີງ​ເຟືອງ​ແທ່ງ ​ແບ່ງປັນ​ຄວາມ​ປິ​ຕິ​ຊົມ​ຊື່ນ​ກັບ​​ຄູ​ຝຶກ. ພາບ: ແຄ໋ງລອງ/VNP

    

ພາຍຫຼັງ​ໄດ້​ຮັບ​ແຈ້ງ​ຜົນ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ຈາກ​ຄະນະ​ກຳມະການ, ນັກ​ກິລາ ດີງ​ເຟືອງ​ແທ່ງ ​ໄດ້​ຮັບຄວາມຊົມ​ເຊີຍ​ຈາກເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ທີມ. ພາບ: ແຄ໋ງລອງ/VNP

    

ຕອນ​ຄຳ່​ວັນ​ທີ 16 ພຶດສະພາ, ນັກ​ກິລາ ດີງ​ເຟືອງ​ແທ່ງ ​ໄດ້​ຮັບຜົນງານ​ດີ​ເດັ່ນ​ເພື່ອ​ຍາດເອົາ 2 ຫຼຽນ​ຄຳ​ມາ​ໃຫ້​ຄະນະ​ນັກ​ກິລາ ຫວຽດນາມ ​ໃນ​ລາຍການ​ແຂ່ງຂັນບາ​ດ່ຽວ ​ແລະ ບາຄູ່. ພາບ: ແຄ໋ງລອງ/VNP

ບົດ ແລະ ພາບ: ແຄ໋ງລອງ/VNP

 

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄູ​ຝຶກ Park Hang – seo: ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ຕໍ່​ທຸກ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ໃນ​ຮອບ​ຮອ​ງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ

ຄູ​ຝຶກ Park Hang – seo: ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ຕໍ່​ທຸກ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ໃນ​ຮອບ​ຮອ​ງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ

ໃນການແຂ່ງຂັນນັດທີ 4, ສາຍ A, ປະເພດກິລາບານເຕະຊາຍ, ຢູ່ຊີເກມ 31, ຫົວໜ້າຄູຝຶກທິມບານເຕະ U23 ຫວຽດນາມ Park Hang – seo ກຽມພ້ອມແຂ່ງຂັນກັບ ໄທ ຫຼື ມາເລເຊຍ ຢູ່ຮອບຮອງຊະນະເລີດ ຊີເກມ 31.
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