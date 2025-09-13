ຂ່າວສານ
ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກຽມພ້ອມຍົກລະດັບການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ອົດສະຕາລີ
“ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກຽມພ້ອມຍົກລະດັບການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ອົດສະຕາລີ”. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການພົບປະກັບທ່ານນາງ Sam Mostyn, ຜູ້ສຳເລັດຣາຊະການແຫ່ງເຄືອຈັກກະພົບ ອົດສະຕາລີ ແລະ ສາມີ, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກັນຍາ ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
ທ່ານເຈິ່ນລຶວກວາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ້ວຍຖານະເປັນສູນເສດຖະກິດພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ, ຈະແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດສຸມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນການຮ່ວມມືພັດທະນາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ໂຮມແຂວງ ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົາ ແລະ ບິ່ງເຢືອງ ເຂົ້ານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ປັດຈຸບັນ, ນະຄອນນີ້ຍິ່ງມີຫຼາຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືກັບທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຂອງ ອົດສະຕາລີ, ການນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ປາດຖະໜາວ່າ ອົດສະຕາລີ ຈະສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ຊ່ວຍນະຄອນສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານນາງ Sam Mostyn, ຜູ້ສຳເລັດຣາຊະການແຫ່ງເຄືອຈັກກະພົບ ອົດສະຕາລີ ມີຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ອົດສະຕາລີ ຈະສືບຕໍ່ຮັບນັກສຶກສາ ແລະ ນັກຮຽນຮູ້ ຫວຽດນາມ ມາຮ່ຳຮຽນ, ບຳລຸງວິຊາຊີບເພື່ອກາຍເປັນແຫຼ່ງກຳລັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ…