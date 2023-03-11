ຂ່າວສານ
ທ່ານ ສີຈີນຜິງ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນ ປະທານປະເທດ ຈີນ ຄືນໃໝ່ໃນ ອາຍຸການທີ 3
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມີນາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກ ສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຈີນ ຊຸດທີ XIV ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເທື່ອທີ 3 ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳພັກ ແລະ ລັດ ຈີນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ແທນເກືອບ 3000 ທ່ານ.
ນະທີ່ນີ້, ດ້ວຍຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນ 100%, ທ່ານ ສີຈີນຜິງ, ເກີດປີ 1953, ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງສືບຕໍ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານປະເທດ ອາຍຸການທີ 3 ຮອດປີ 2028 ແລະ ປະທານຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ຈີນ. ທ່ານ ຈາວເລືອຈີ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຈີນ ຊຸດໃໝ່ ແທນໃຫ້ທ່ານ ລີຈາວຊູ.