ຂ່າວສານ
ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມມື, ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ນິງທ້ວນ 2
ຕ້ອງຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມມື, ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເໝາະສົມໂດຍໄວເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຍ ນິງທ້ວນ 2. ນີ້ແມ່ນການຊີ້ນຳຂອງ ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຢູ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຍ, ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ມັງກອນ ຢູ່ ສຳນັກງານຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ).
ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງໃຫ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ເຮັດສຳເລັດເອກະສານ, ລາຍງານເລື່ອງຢຸດຕິການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຍ ນິງທ້ວນ 2 ກັບຄູ່ຮ່ວມມືກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ກຽມພ້ອມການເຈລະຈາໃຫ້ຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສ້າງແຜນງານການເຈລະຈາສຳລັບ ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບເພື່ອແລກປ່ຽນ, ເຈລະຈາກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຍ ນິງທ້ວນ 1, ລາຍງານຂັ້ນຜູ້ມີສິດອຳນາດຕັດສິນ ບັນດາບັນຫາຄົງຄ້າງຕິດຂັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຢ່າງທັນການ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສຳເລັດໃນເດືອນມັງກອນ ປີນີ້.