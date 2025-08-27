ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດຜ່ານບັນດາສະໄໝ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ສິງຫາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານການພົບປະບັນດາຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດຜ່ານບັນດາສະໄໝ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ (1945-2025) ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທຳອິດ (1945 - 2026).
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ 80 ປີຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດຍາມໃດກໍ່ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບຊົນຊາດ, ແມ່ນແຫ່ງວາງອອກບັນດານະໂຍບາຍຊີ້ຂາດທີ່ສຳຄັນຕາມຄວາມມຸ່ງຫວັງ ແລະ ເຈດຈຳນົງຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືຢ່າງມີປະຊາທິປະໄຕ, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ.
ໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ແທນກ່ວາ 2.200 ທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮັບຊາບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ຍົກອອກເປົ້າໝາຍຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງຈະແຈ້ງ. ນັ້ນແມ່ນຮັບປະກັນສິດອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ, ພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ຍົກສູງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນກ່ຽວກັບຊີວິດດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ໂດຍເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບວຽກງານຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ທ່ານເລຂາທິການ ໂຕເລິມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
ແຜນການຂອງພັກແມ່ນ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຖັນແຖວກຳມະການສູນກາງ ຊຸດທີ XIV. ມີຈຳນວນ, ມີໂຄງປະກອບທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການນຳຢ່າງຮອບດ້ານ, ເອົາໃຈໃສ່ ໃຫ້ບຸລິມະສິດເພີ່ມທະວີກຳມະການສູນກາງພັກຢູ່ບັນດາຕຳແໜ່ງ, ບໍລິເວນ, ຂົງເຂດສຳຄັນທີ່.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເປັນກຽດປະດັບຫຼຽນກາທີ່ລະນຶກ “ເພື່ອພາລະກິດ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ” ໃຫ້ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານ ປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ບັນດາອະດີດການນຳພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍ່ໄດ້ປະດັບຫຼຽນກາທີ່ລະນຶກ ເພື່ອພາລະກິດສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດຕ່າງໆ.