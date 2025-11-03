Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ, ມອບ​ຂອງ​ຂວັນ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຖືກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຢູ່ ເຫວ້

ຕາມການສະຖິຕິໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ປັດຈຸບັນ, ນະຄອນ ເຫວ້ ຍັງມີ 8 ໃນຈຳນວນ 40 ຕາແສງຍັງມີນ້ຳຖ້ວມອັ່ງ, ບາງຕາແສງນ້ຳຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຖືກຜົນກະທົບຈາກນ້ຳຖ້ວມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ພະຈິກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງສູນກາງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນນະຄອນ ເຫວ້ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກພາຍຸນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງປະຫວັດສາດຜ່ານມາ.

        ຕາມການສະຖິຕິໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ປັດຈຸບັນ, ນະຄອນ ເຫວ້ ຍັງມີ 8 ໃນຈຳນວນ 40 ຕາແສງຍັງມີນ້ຳຖ້ວມອັ່ງ, ບາງຕາແສງນ້ຳຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງ.

        ເມື່ອລົງຢື້ຢາມຖາມຂ່າວບັນດາຄອບຄົວໃນບ້ານ ຄວງພໍ່ດົງ, ຕາແສງ ກວາງດ່ຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ພັກ, ລັດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດລ້ວນແຕ່ມຸ່ງໄປເຖິງພາກກາງ ແລະ ນະຄອນ ເຫວ້ ດ້ວຍຈິດໃຈ “ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ”, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ແບ່ງປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບປະຊາຊົນເຂດນ້ຳຖ້ວມຢ່າງທັນການ. ບັນດາກຳລັງໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພທຳມະຊາດ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

       ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 100 ຕື້ດົ່ງ, ເຂົ້າສານ 200 ໂຕນໃຫ້ແກ່ນະຄອນ ເຫວ້ ແລະ ຂອງຂວັນ 45 ພຸດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດ ແລະ ຖືກຜົນກະທົບຈາກພາຍຸນ້ຳຖ້ວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ລ​ົງທຶນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ): ແກ້​ໄຂ​ຈຸດ​ອຸດ​ຕັນ, ສ້າງ​ສະ​ພາບ​ແລດ​ວ້ອມ​ແຫ່ງ​ການ​ລົງ​ທຶນ

ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ລ​ົງທຶນ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ): ແກ້​ໄຂ​ຈຸດ​ອຸດ​ຕັນ, ສ້າງ​ສະ​ພາບ​ແລດ​ວ້ອມ​ແຫ່ງ​ການ​ລົງ​ທຶນ

ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນນັ້ນມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ).
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top