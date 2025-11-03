ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກພາຍຸນ້ຳຖ້ວມຢູ່ ເຫວ້
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ພະຈິກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງສູນກາງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນນະຄອນ ເຫວ້ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກພາຍຸນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງປະຫວັດສາດຜ່ານມາ.
ຕາມການສະຖິຕິໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ປັດຈຸບັນ, ນະຄອນ ເຫວ້ ຍັງມີ 8 ໃນຈຳນວນ 40 ຕາແສງຍັງມີນ້ຳຖ້ວມອັ່ງ, ບາງຕາແສງນ້ຳຖ້ວມຢ່າງໜັກໜ່ວງ.
ເມື່ອລົງຢື້ຢາມຖາມຂ່າວບັນດາຄອບຄົວໃນບ້ານ ຄວງພໍ່ດົງ, ຕາແສງ ກວາງດ່ຽນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ພັກ, ລັດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດລ້ວນແຕ່ມຸ່ງໄປເຖິງພາກກາງ ແລະ ນະຄອນ ເຫວ້ ດ້ວຍຈິດໃຈ “ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ”, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ແບ່ງປັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກັບປະຊາຊົນເຂດນ້ຳຖ້ວມຢ່າງທັນການ. ບັນດາກຳລັງໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພທຳມະຊາດ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 100 ຕື້ດົ່ງ, ເຂົ້າສານ 200 ໂຕນໃຫ້ແກ່ນະຄອນ ເຫວ້ ແລະ ຂອງຂວັນ 45 ພຸດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດ ແລະ ຖືກຜົນກະທົບຈາກພາຍຸນ້ຳຖ້ວມ.