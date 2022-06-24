ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ຕ້ອງຢຶດໝັ້ນ, ມີແບບມີແຜນ ແລະ ມີລັກສະນະຊວນເຊື່ອໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ໂດຍປະຕິບັດລາຍການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ພ້ອມກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງເລກ1, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເມືອງບາດິ່ງ, ດົ່ງດາ ແລະ ຮາຍບ່າຈຶງ.
ທີ່ການພົບປະ, ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຫຼາຍທ່ານໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນການຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຂົາເຈົ້າຖືວ່າ ບັນດາເນື້ອໃນລາຍການຢູ່ກອງປະຊຸມທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຄັດເລືອກ ລ້ວນແຕ່ ແມ່ນບັນຫາທີ່ຈຳເປັນ, ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການຟື້ນຟູ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ພາຍຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19 ກໍ່ຄືຕິດແໜ້ນກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ…ພິເສດ, ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບ, ເຊື່ອໃຈ ແລະ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ຂອງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນສູນກາງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຟຸມເຟືອຍ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ໃນບາງກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງເລກ1, ທ່ານ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ຮັບເອົາບັນດາຄຳເຫັນເຊິ່ງ ຕິດແທດກັບຕົວຈິງຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງເນື້ອໃນລະອຽດທີ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຍົກອອກມາ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ສູນກາງແມ່ນຕ້ອງປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ຢ່າງເດັດດ່ຽວ, ມີມະນຸດສະທຳ, ມີແບບມີແຜນ ແລະ ມີລັກສະນະຊວນເຊື່ອ.