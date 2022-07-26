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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ​ຫງວຽນຊັວນຝຸກ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ແມ່​ຫວຽດ​ນາມ ວິ​ລະ​ຊົນ

ໂດຍໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ-ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ”, ໃນ 75 ປີຜ່ານມາ, ພັກ, ລັດຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ໜູນຊ່ວຍ, ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ, ຊອກຫາ, ເຕົ້າໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດ.

ໂດຍໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ-ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ”, ໃນ 75 ປີຜ່ານມາ, ພັກ, ລັດຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ໜູນຊ່ວຍ, ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ, ຊອກຫາ, ເຕົ້າໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດ.

   

ທີ່ການພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນແມ່ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ

(ພາບ: TTXVN)

 ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊັວນຝຸກ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນແມ່ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ, ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຄອບຄົວນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດ ແລະ ສະມາຄົມໜູນຊ່ວຍຄອບຄົວນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດຫວຽດນາມ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊັວນຝຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໂດຍໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ-ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ”, ໃນ 75 ປີຜ່ານມາ, ພັກ, ລັດຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ໜູນຊ່ວຍ, ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ, ຊອກຫາ, ເຕົ້າໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດ. ກໍ່ສ້າງບັນດາສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ການເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຄອບຄົວຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງທົ່ວສັງຄົມ. ທ່ານໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມໜູນຊ່ວຍຄອບຄົວ ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສະມາຄົມຈະສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການເຄື່ອນໄຫວ, ເຮັດວຽກງານໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍຫຼາຍກ່ວາອີກ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານຕອບບຸນແທນຄຸນ; ແມ່ນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງຄອບຄົວ ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດ ກັບພັກ, ລັດ, ແມ່ນສະຖານທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງບັນດາຄອບຄົວ ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ຈາກ​ສາ​ກົນ​ຢ່າງ​ຄັດ​ຈ້ອນ, ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ, ສະ​ພາບ​ການ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ຮ່າງ​ສ້າງ​ລັດ​ແຫ່ງ​ອຳ​ນາດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ

ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ​ຈາກ​ສາ​ກົນ​ຢ່າງ​ຄັດ​ຈ້ອນ, ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ, ສະ​ພາບ​ການ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ຮ່າງ​ສ້າງ​ລັດ​ແຫ່ງ​ອຳ​ນາດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການສ້າງແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ສົມບູນແບບ ຮອດປີ 2030, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2045”, ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 4 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.
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