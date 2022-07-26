ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊັວນຝຸກ ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນແມ່ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ
ໂດຍໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ-ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ”, ໃນ 75 ປີຜ່ານມາ, ພັກ, ລັດຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ໜູນຊ່ວຍ, ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ, ຊອກຫາ, ເຕົ້າໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ, ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊັວນຝຸກ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນແມ່ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ, ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຄອບຄົວນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດ ແລະ ສະມາຄົມໜູນຊ່ວຍຄອບຄົວນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊັວນຝຸກ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ໂດຍໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ-ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ”, ໃນ 75 ປີຜ່ານມາ, ພັກ, ລັດຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍ, ໜູນຊ່ວຍ, ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ, ຊອກຫາ, ເຕົ້າໂຮມອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດ. ກໍ່ສ້າງບັນດາສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ການເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຄອບຄົວຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງທົ່ວສັງຄົມ. ທ່ານໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມໜູນຊ່ວຍຄອບຄົວ ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ຫວັງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສະມາຄົມຈະສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການເຄື່ອນໄຫວ, ເຮັດວຽກງານໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍຫຼາຍກ່ວາອີກ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານຕອບບຸນແທນຄຸນ; ແມ່ນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງຄອບຄົວ ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດ ກັບພັກ, ລັດ, ແມ່ນສະຖານທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງບັນດາຄອບຄົວ ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີດວິດເພື່ອຊາດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)