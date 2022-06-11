ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 110 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງທ່ານ ປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມຮຸ່ງ
ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ຫງວຽນມິງຈຽດ, ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນເຕິນຢຸງ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິກິມເງິນ ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ໄປ ຖະຫວາຍທູດທຽນ ແລະ ດອກໄມ້ ອາໄລຫາ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນທ່ານປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມຮຸ່ງ ຢູ່ເຂດອະນຸສາວະລີ ປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີຟ້າມຮຸ່ງ ຢູ່ບ້ານເອິບລອງທັງ A, ຕາແສງລອງເຟືອກ, ເມືອງ ລອງໂຮ່, ແຂວງ ວິງລອງ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ຄະນະການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດວາງສະແດງພາບຖ່າຍ, ວັດຖຸອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບທ່ານປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມຮຸ່ງ.