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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 110 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ຂອງ​ທ່ານ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ຮຸ່ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ແຂວງວິງລອງໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 110 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງທ່ານປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມຮຸ່ງ (11 ມິຖຸນາ 1912 – 11 ມິຖຸນາ 2022).
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ພ້ອມກັບການນຳພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຈູດທູບໄຕ້ທຽນ (ພາບ: VOV)  

 ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ຫງວຽນມິງຈຽດ, ທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນເຕິນຢຸງ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິກິມເງິນ ອະດີດປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ໄປ ຖະຫວາຍທູດທຽນ ແລະ ດອກໄມ້ ອາໄລຫາ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນທ່ານປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມຮຸ່ງ ຢູ່ເຂດອະນຸສາວະລີ ປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີຟ້າມຮຸ່ງ ຢູ່ບ້ານເອິບລອງທັງ A, ຕາແສງລອງເຟືອກ, ເມືອງ ລອງໂຮ່, ແຂວງ ວິງລອງ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ  ແລະ ຄະນະການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດວາງສະແດງພາບຖ່າຍ, ວັດຖຸອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບທ່ານປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມຮຸ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້​າງ​ພື້ນ​ຖານ​ສື່ມວນ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ, ຫຼາຍ​ພື້ນ​ຖານ, ຫຼາຍ​ພາ​ຫະ​ນະ

ສ້​າງ​ພື້ນ​ຖານ​ສື່ມວນ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ, ຫຼາຍ​ພື້ນ​ຖານ, ຫຼາຍ​ພາ​ຫະ​ນະ

ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນບຳລຸງສ້າງສື່ມວນຊົນ ແລະ ການສື່ສານ (ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສາດ) ໄດ້ສົມທົບກັບວາລະສານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ຫັນ ສື່ມວນຊົນຫວຽດນາມ ເປັນດີຈີຕອນ- ບັນດາບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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