ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ
ນະທີ່ນີ້, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ເປັນການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ, ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືແທດຈິງ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ຢັ້ງຢືນ ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປີດກວ້າງການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ, ລວມທັງຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ບັນດາປະເພດສິນຄ້າຜະລິດອຸດສາຫະກຳປະດິດແຕ່ງ; ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ລິເລີ່ມ ໜຶ່ງແລວ ແລະ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ກັບຂອບເຂດ “ສອງແລວ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ”, ສ້າງແຜນການຮ່ວມມືລະອຽດ, ປະສານສົມທົບກັບບັນດາໜ້າທີ່ປະຕິຮູບພັດທະນາຈຸດສຸມຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ, ຊຸກຍູ້ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ.