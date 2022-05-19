ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫານັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດແຫ່ງຊາດ A1
ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຜູ້ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ, ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດານັກຮົບເກົ່າ ຈະສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງໃນການດຳລົງຊີວິດ, ສຶກສາມູນເຊື້ອຮັກຊາດໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດໃຫ້ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫານັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດແຫ່ງຊາດ A1
ໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນຝູ ໃນວັນທີ 17 ແລະ 18 ພຶດສະພາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຢູ່ສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດແຫ່ງຊາດ A1, ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມຫໍພິພິທະພັນໄຊຊະນະປະຫວັດສາດ ດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ສະແດງຄວາມນິຍົມນັບຖືຕໍ່ນ້ຳໃຈຮັກປະເທດຊາດ ແລະ ການເສຍສະຫຼະຂອງບັນດານັກຮົບທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ນັກຮົບດ້ຽນບຽນ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂັວນເກືອບ 160 ພູດໃຫ້ແກ່ນັກຮົບເກົ່າ ດ້ຽນບຽນຝູ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຜູ້ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິວັດ, ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດານັກຮົບເກົ່າ ຈະສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງໃນການດຳລົງຊີວິດ, ສຶກສາມູນເຊື້ອຮັກຊາດໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດໃຫ້ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)