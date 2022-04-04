ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸຝົນຕົກຜິດປົກກະຕິຢູ່ພາກກາງ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມອບໃຫ້ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນເຂດພາກກາງ ສືບຕໍ່ຈັດການຕິດຕາມກວດກາການຜັນແປຂອງໄພທຳມະຊາດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊີ້ນຳ, ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການຮັບມືຢ່າງທັນການ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວິດອິນຊີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.
ພາບປະກອບ: chinhphu.vn
ຕໍ່ໜ້າຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໄພທຳມະຊາດ ທີ່ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້, ຝົກຕົກນ້ຳຖ້ວມ, ດິນເຊາະເຈື່ອນ ອາດຈະສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກທາງການ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໄພທຳມະຊາດ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນເຂດພາກກາງ ສຸມໃສ່ຊີ້ນຳແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມໂດຍໄວ, ເປັນເຈົ້າການໃນການຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການຮັບມືກັບການຜັນແປຜິດປົກກະຕິຂອງໄພທຳມະຊາດຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວິດອິນຊີຂອງ ປະຊາຊົນ, ຈຳກັດຜົນຮ້າຍຈາກໄພທຳມະຊາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມອບໃຫ້ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນເຂດພາກກາງ ສືບຕໍ່ຈັດການຕິດຕາມກວດກາການຜັນແປຂອງໄພທຳມະຊາດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຊີ້ນຳ, ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການຮັບມືຢ່າງທັນການ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວິດອິນຊີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ຈັດການຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ, ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາ, ຄອບຄົວທີ່ມີຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ; ລະດົມກຳລັງໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍ ຈາກຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມໂດຍໄວ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂເຮືອນຊານ, ເສີມສ້າງເຮືອ, ແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມຫຼັງພາຍຸ, ຟື້ນຟູການຜະລິດກະສິກຳ, ໜູນຊ່ວຍຢ່າງທັນການ, ຮັບປະກັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນຂອງປະຊາຊົນ, ລວບລວມຜົນເສຍຫາຍ, ລາຍງານສະເໜີຕໍ່ການນຳຕາມສິດອຳນາດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)