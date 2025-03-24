ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີອັດງານມະໂຫລານໂທລະພາບທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 42
ງານມະໂຫລານໂທລະພາບທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 42 ໄດ້ອັດລົງໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ມີນາ ຢູນະຄອນທະເລ ກຸຍເຍິນ ແຂວງ ບິນດິ້ງ. ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບ 54 ລາງວັນຄຳ, 98 ລາງວັນເງິນ, 223 ລາງວັນລົມເຊີຍ ແລະ 30 ລາງວັນສ່ວນບຸກຄົນຂອງ 11 ປະເພດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີອັດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານມີຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ຕໍ່ບັນດາຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມງານມະໂຫລານປີນີ້. ໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ, ບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນ-ໂທລະພາບ ນັບມື້ນັບມີຄວາມສຳຄັນ, ແມ່ນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງພັກ, ລັດ ກັບ ປຊຊ; ປຸກລຸກຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມຄາດຫວັງຢາກອຸທິດສ່ວນ; ແຜ່ຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳມະນຸດອັນສູງສົ່ງ, ບັນດາອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງທີ່ດີງາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ນ້ຳໃຈສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ປາດຖະໜາວ່າ ຂະແໜງໂທລະພາບ ສືບຕໍ່ຮັກສາສີສັນອາຊີບ, ສ້າງລະບົບຊີວະພາບໂທລະພາບດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ເປີດບັນຍາກາດປະດິດຄິດສ້າງ, ພັດທະນາໃໝ່, ບຸກບືນຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.