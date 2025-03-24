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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິນ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ອັດ​ງານ​ມະ​ໂຫລານ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ 42

ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບ 54 ລາງວັນຄຳ, 98 ລາງວັນເງິນ, 223 ລາງວັນລົມເຊີຍ ແລະ 30 ລາງວັນສ່ວນບຸກຄົນຂອງ 11 ປະເພດ.
(ພາບ: TTXVN)

ງານມະໂຫລານໂທລະພາບທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 42 ໄດ້ອັດລົງໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ມີນາ ຢູນະຄອນທະເລ ກຸຍເຍິນ ແຂວງ ບິນດິ້ງ. ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບ 54 ລາງວັນຄຳ, 98 ລາງວັນເງິນ, 223 ລາງວັນລົມເຊີຍ ແລະ 30 ລາງວັນສ່ວນບຸກຄົນຂອງ 11 ປະເພດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີອັດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານມີຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສຸດ ຕໍ່ບັນດາຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມງານມະໂຫລານປີນີ້. ໃນໄລຍະພັດທະນາໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ, ບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນ-ໂທລະພາບ ນັບມື້ນັບມີຄວາມສຳຄັນ, ແມ່ນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງພັກ, ລັດ ກັບ ປຊຊ; ປຸກລຸກຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມຄາດຫວັງຢາກອຸທິດສ່ວນ; ແຜ່ຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າວັດທະນະທຳມະນຸດອັນສູງສົ່ງ, ບັນດາອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງທີ່ດີງາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ນ້ຳໃຈສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ປາດຖະໜາວ່າ ຂະແໜງໂທລະພາບ ສືບຕໍ່ຮັກສາສີສັນອາຊີບ, ສ້າງລະບົບຊີວະພາບໂທລະພາບດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ເປີດບັນຍາກາດປະດິດຄິດສ້າງ, ພັດທະນາໃໝ່, ບຸກບືນຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮູບ​ແບບ​ແຮກ​ສ່ຽວ ບ້ານ - ບ້ານ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາ​ວ

ຮູບ​ແບບ​ແຮກ​ສ່ຽວ ບ້ານ - ບ້ານ ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາ​ວ

ໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໄດ້ຮັບການກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງມາແຕ່ດົນນານ. ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສາຍພົວພັນແບບພິເສດມີໜຶ່ງບໍ່ມີສອງໃນໂລກນີ້ ຍັງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບການຮ່ວມມື, ພົວພັນແລກປ່ຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຫຼາກຫຼາຍຂົງເຂດ. ໃນນັ້ນ ຕ້ອງເວົ້າເຖິງຮູບແບບແຮກສ່ຽວ ບ້ານ - ບ້ານ, ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບທີ່ມີປະສິດທິຜົນປະກອບສ່ວນເສີມສ້າງຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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