ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບການນຳບັນດາປະເທດ ແລະ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານກໍເຫັນດີ ຖືວ່າ ສອງປະເທດຕ້ອງຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນ, ຈັດການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ, ປັບປຸງການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຂົງເຂດເສົາຄ້ຳຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສປຊ Antonio Guterres. ການນຳ 3 ທ່ານ ໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຂໍ້ສັງເກດພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກ ເຊິ່ງພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ; ການແກ້ງແຍ້ງຍຸດທະສາດລະຫວ່າງປະເທດໃຫຍ່ນັບມື້ນັບສັບສົນ; ຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງໃນພາກພື້ນ, ບັນຫາເຊື້ອຊາດຜິວພັນ, ສາສະໜາ…. ທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຟິລິບປິນ, Marcos Jr, ສອງຝ່າຍກໍຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຟິລິບປິນ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະໜູນຊ່ວຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຍົກເລີກບັດເຫຼືອ IUU ຂອງ ຄະນະກຳມະການເອີຣົບ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມີການພົບປະກັບທ່ານ Mark Brown ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໝູ່ເກາະ Cook.
ທີ່ການພົບປະ, ການນຳສອງທ່ານອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ ສອງຝ່າຍເຊັ່ນຖະແຫຼງການຮ່ວມໃນການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດໃນວັນທີ 26 ເມສາ ປີ 2022, ເປີດຫຼາຍກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ໃນຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຈະຈັດສົ່ງຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມສາກົນ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຕ່ລະປະເທດຄື: ເວທີປາໄສສາກົນ ວ່າດ້ວຍສິນໃນນ້ຳຢູ່ ໝູ່ເກາະ Cook (12/2023) ແລະ ເວທີປາໄສສາກົນ ກ່ຽວກັບເຂົ້າສານ ຢູ່ ຫວຽດນາມ (ຄາດວ່າໃນທ້າຍປີ 2023).