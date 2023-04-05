ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊົມເຊີຍວິສາຫະກິດ, ກອງທຶນໃຫຍ່ຂອງ ອົດສະຕາລີ ເຂົ້າມາລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມເສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ David Hurley ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດ, ກອງທຶນໃຫຍ່ຂອງ ອົດສະຕາລີ ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື ພະລັງງານທົດແທນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການເງິນ - ການທະນາຄານ, ການສຶກສາ, ກະສິກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ກະສິກຳ, ການບິນ, ການທ່ອງທ່ຽວ…
ສ່ວນທ່ານ David Hurley ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ອົດສະຕາລີ ຈະໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດລົງເປັນ “0” ໃນປີ 2050; ສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຈັດເວທີປາໄສສົນທະນາຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານໃນປີນີ້.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງຄຳເຊື້ອເຊີນມາຍັງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນໃໝ່ຂອງ ອົດສະຕາລີ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມຂອງປີນີ້.