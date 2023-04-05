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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຊົມ​ເຊີຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ, ກອງ​​ທຶນ​ໃຫຍ່​ຂອງ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ເຂົ້າ​ມາລົງ​ທຶນ, ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດ, ກອງທຶນໃຫຍ່ຂອງ ອົດສະຕາລີ ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື ພະລັງງານທົດແທນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການເງິນ - ການທະນາຄານ, ການສຶກສາ, ກະສິກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ກະສິກຳ, ການບິນ, ການທ່ອງທ່ຽວ…
  ການພົບປະກັບຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ David Hurley  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ເມເສາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ David Hurley ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດ, ກອງທຶນໃຫຍ່ຂອງ ອົດສະຕາລີ ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື ພະລັງງານທົດແທນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການເງິນ - ການທະນາຄານ, ການສຶກສາ, ກະສິກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ກະສິກຳ, ການບິນ, ການທ່ອງທ່ຽວ…

ສ່ວນທ່ານ David Hurley ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ອົດສະຕາລີ ຈະໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດລົງເປັນ “0” ໃນປີ 2050; ສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຈັດເວທີປາໄສສົນທະນາຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຫັນປ່ຽນພະລັງງານໃນປີນີ້.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງຄຳເຊື້ອເຊີນມາຍັງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນໃໝ່ຂອງ ອົດສະຕາລີ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມຂອງປີນີ້.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດທະເລທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນພື້ນຖານການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ນຳ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດທະເລທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນພື້ນຖານການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະຈະໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນໃຫ້ເໝາະສົມ, ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍຸຕິທຳ, ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ.
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