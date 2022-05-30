ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີພົບປະສົນທະນາກັບຊາວກະສິກອນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ຢູ່ ເຊີນລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມສົນທະນາໂດຍກົງກັບຊາວກະສິກອນ ຢູ່ກອງປະຊຸມ ສົນທະນາລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກັບຊາວກະສິກອນຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 4 ປີ 2022.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະສົນທະນາກັບຊາວກະສິກອນ
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຕໍ່ກຳລັງ, ໜູນຊ່ວຍຊາວກະສິກຳ, ປະຕິບັດວິໄສທັດພັດທະນາກະສິກຳ, ຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ”, ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການຮັບຟັງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງຊາວກະສິກອນ; ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ, ມາດຕະການຕ່າງໆ. ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແລກປ່ຽນ, ປຶກສາຫາລືຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ເຮັດແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຫາສຳຄັນຈາກການກຳນົດທິດຍຸດທະສາດ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຂໍ້ຕິດຂັດ, ມາດຕະການພັດທະນາກະສິກຳ, ຊົນນະບົດ, ຊາວກະສິກອນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ, ບັນດາບັນຫາ, ເນື້ອໃນທີ່ນຳມາປຶກສາຫາລືໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມເຕີມຫຼັກຖານຕົວຈິງເຂົ້າໃນການສ້າງຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກຳ, ຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ, ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ກຳແໜ້ນສະພາບການຕົວຈິງ, ຮັບຟັງຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງຊາວກະສິກອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ໃຫ້ມີມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ, ທັນການ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)