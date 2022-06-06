ຂ່າວສານ
ທ່ານໝໍຫວຽດ ຢ້ຽມຢາມ, ກວດພະຍາດ, ແຈກຢາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ
ທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ຄະນະກຳມະການກ່ຽວກັບຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຕັ້ງການກວດພະຍາດໃຫ້ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຄະນະແພດໝໍ ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ ໃຫ້ແກ່ຊາວຫວຽດນາມ ແລະ ຊາວລາວ 500 ຄົນ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂອງຂວັນແຕ່ລະພູດມີມູນຄ່າ 1 ລ້ານດົ່ງ. ແພດການຢາ ກາວທິມິງຕວຽດ, ສະມາຊິກຄະນະແພດໝໍຄັ້ງນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເມື່ອໄດ້ຮູ້ຂ່າວວ່າ ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂົງເຂດການແພດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າສັບຊ້ອນວຽງງານເພື່ອຈົດທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າເປີດຫ້ອງກວດຂະແໜງພາຍໃນ, ຂະແໜງການຢາພື້ນເມືອງ, ຂະແໜງຕາ, ການຢາ ແລະ ສົມທົບກັບຜູ້ອາສາສະໝັກໃນວຽກງານແປສາພາເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ການກວດພະຍາດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນລາວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອການກຸສົນໂດຍສະໝັກໃຈຄັ້ງນີ້ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບແຮກສ່ຽວລະຫວ່າງ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.