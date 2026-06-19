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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ຍູ້ແຮງການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນແຕ່ໄວແຕ່ໄກ, ຕິດພັນກັບການຄວບຄຸມສິດອຳນາດຂັ້ນຮາກຖານ, ຕິດຕາມກວດກາດ້ວຍຂໍ້ມູນ

ການພົບເຫັນ, ແກ້ໄຂການຜິດພາດຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ບໍ່ມີເຂດຫ້າມ, ບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນ
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ກ່າ​ວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 18 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ, ທີ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ສູນ​ກາງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ການ​ສໍ​້​​ລາດ​ບັ​ງ​ຫຼວງ, ຟູມ​ເຟືອຍ, ສິ່ງ​ຍໍ້​ທ​ໍ້ (ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ) ໄດ້​ຈັດ​ວາ​ລະ​ປ​ະ​ຊ​ຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 30 ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື, ປະ​ກອບ​ຄ​ຳ​ເຫັນ​ໃສ່ໝາກ​ຜົນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ​ວຽກງານ​ໃນ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ ແລະ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໜ້າ​ທີ່​ຈຸ​ດ​ສຸມ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 6 ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ 2026 ພ້​ອມ​ກັບ​ເນື້ອ​ໃນ​ສຳ​ຄັນ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ.

ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ການ​ພົບ​ເຫັນ, ແກ້​ໄຂການ​ຜິດ​ພາດ​ຕ້ອງ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ, ບໍ່​ມີ​ເຂດ​ຫ້າມ, ບໍ່​ມີ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ່ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ກວ່າ​ເຖິງ​ການ​ກ​ູ້​ຄືນ​ຊັບ​ສິນ. ກ່ຽວ​ກັບ​ໜ້າ​ທີ່​ຈຸດ​ສຸມ​ໃ​ນ 6 ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ 2026, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຮຽກ​ຮ້ອງວ່າ:

“ຕ້ອງ​ຍູ້​ແຮງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ, ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ແຕ່​ໄວ​ແຕ່​ໄກຕິດ​ພ​ັນ​ກັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ສິດ​ອຳ​ນາດ​ຂັ້ນ​ຮາກ​ຖານ, ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ດ້ວຍ​ຂໍ້​ມູນ. ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ແຂວງ, ຄະ​ນະ​ພັກ​ນະ​ຄອນ, ຄະ​ນະຊີ້​ນຳ​ຂັ້ນ​ແຂວງ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ສິດ​ອຳ​ນາດ, ຕິດ​ຕາມ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​, ສິດ​ຂ​ອງ​ຂັ້ນ​ຮາກ​ຖານ​ຢ່າງເປັນ​ປະ​ຈຳ, ​ການຈັດ​ແບ່ງ​ຂັ້ນ, ຈັດ​ແບ່ງ​ສິດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວກວ່າ, ຕິດ​ແທດກວ່າ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ກວ່າ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 36 ຂອງ ບັນດາປະເທດພາຄີ ສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລ (UNCLOS) ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຢູ່ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ), ທ່ານນາງ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນທິລານແອັງ, ຮອງຜູ້ນຳນວຍການ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ພິພາກສາ ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ (ITLOS) ອາຍຸການ 2026-2035 ດ້ວຍຄະແນນສຽງສູງສຸດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
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