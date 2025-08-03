Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: “ກອງທັບ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ຂະແໜງການທູດສວມບົດບາດສຳຄັນພິເສດສຳລັບພາລະກຳຂອງຊາດ”

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ແມ່ນບັນດາກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງໃນການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງພື້ນຖານສັນຕິພາບຂອງປະເທດຊາດ, ພ້ອມກັບທົ່ວປວງຊົນປົດປ່ອຍຊາດ
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ. (ພາບ: TTXVN)  

ກອງທັບ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ຂະແໜງການທູດສວມບົດບາດສຳຄັນພິເສດສຳລັບພາລະກຳຂອງຊາດ”. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ທີ່ການພົບປະເນື່ອງໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ (19 ສິງຫາ 1945 – 19 ສິງຫາ 2025), 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຂະແໜງການທູດ ຫວຽດນາມ (28 ສິງຫາ 1945 – 28 ສິງຫາ 2025), ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 01 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການຍັງມີທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ແມ່ນບັນດາກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງໃນການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງພື້ນຖານສັນຕິພາບຂອງປະເທດຊາດ, ພ້ອມກັບທົ່ວປວງຊົນປົດປ່ອຍຊາດ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ… ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

“ກຳນົດການພົວພັນລະຫວ່າງບັນດາກຳລັງດັ່ງກ່າວແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ພັກ, ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດ, ຕີລາຄາສູງການພົວພັນດັ່ງກ່າວ. ໃນທຸກໄຊຊະນະໃນການຕີສັດຕູເຂົ້າມາຮຸກຮ້ານ, ໃນສົງຄາມຄັ້ງຕ່າງໆນັ້ນ, ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ໝູນໃຊ້ຍຸດທະສາດທັງຕີ, ທັງເຈລະຈາເປັນຢ່າງດີ, ທັງຢູ່ສະໜາມຮົບ, ທັງໃນແນວຮົບການທູດ. ປະຈຸບັນນີ້, ບົດບາດນີ້ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ພັດທະນາ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ສົ່ງສານອວຍພອນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສປຊ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ສົ່ງສານອວຍພອນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສປຊ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ຢືນຢັນວ່າ, ໃນໄລຍະ 80 ປີຜ່ານມາ, ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມຫວັງກ່ຽວກັບພື້ນຖານສັນຕິພາບອັນຍາວນານ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top