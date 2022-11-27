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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ: ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ, ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ປາດຖະໜາວ່າ ແນວໂຮມປະເທດຊາດທຸກຂັ້ນ, ພະນັກງານແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທຸກຂັ້ນ ສືບຕໍ່ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບຮາກຖານ, ກຳແໜ້ນຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ, ສະພາບການຂອງປະຊາຊົນຢ່າງທັນການ
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຟຸຈ້ອງ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ແທນ 63 ຄົນທີ່ເປັນປະທານ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດຂັ້ນຕາແສງ ແລະ  ຫົວໜ້າຄະນະວຽກງານແນວໂຮມທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ 63 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດມາຮ່ວມກອງປະຊຸມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍປະທານແນວໂຮມປະເທດຊາດຂັ້ນຕາແສງ ແລະ  ຫົວໜ້າຄະນະວຽກງານແນວໂຮມທີ່ດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດໄລຍະ 2017-2022.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ປາດຖະໜາວ່າ ແນວໂຮມປະເທດຊາດທຸກຂັ້ນ, ພະນັກງານແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທຸກຂັ້ນ ສືບຕໍ່ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບຮາກຖານ, ກຳແໜ້ນຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ, ສະພາບການຂອງປະຊາຊົນຢ່າງທັນການເພື່ອເປັນເສນາທິການຂໍ້ສະເໜີຕໍ່ຄະນະພັກ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ. ແນວໂຮມປະເທດຊາດທຸກຂັ້ນຕ້ອງເລັ່ງລັດປະຕິບັດຕາມທິດທາງ ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດຈົ່ງຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້, ເສີມຂະຫຍາຍທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດຂອງແນວໂຮມປະເທດຊາດ, ກ້າຄິດ, ກ້າເຮັດ, ກ້າຮັບຜິດຊອບ, ບໍ່ຈົ່ງຈຽມ, ຫຼີກລ່ຽງ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ຂ້ຽວຂາດ. ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນ ແລະຄວາມຄ່ອງຄອຍ ຂອງສັງຄົມຢ່າງແທ້ຈິງ. ເອົາໃຈໃສ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເພື່ອກຳນົດເປົ້າໝາຍເຄື່ອນໄຫວ ຖືເອົາຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນເປັນໄມ້ວັດຜົນວຽກງານ, ແລະ ຕີລາຄາພະນັກງານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ, ພາກພື້ນ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນບັນດາເວທີປາໄສສາກົນ, ພາກພື້ນ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຄວນສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສອງປະເທດໄລຍະ 2021 – 2025 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
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