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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ມີການເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ

ຕາມນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ຕຸລາ 2022, ຢູ່ຫໍສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສີຈິ້ນຜິງ.

ຕາມ​ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ, ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 31 ຕຸລາ 2022, ຢູ່​ຫໍ​ສະພາ​ປະຊາຊົນ ​ນະຄອນຫຼວງ ​ປັກ​ກິ່ງ, ພາຍຫຼັງ​ພິທີ​ຕ້ອນຮັບ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ, ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູນິດ ​ຫວຽດນາມ ຫງວຽນ​ຝູ໋ຈ້ອງ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ເຈລະຈາ ກັບ​ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູນິດ​ ຈີນ, ທ່ານ​ປະທານ​ປະ​ເທດ ສີຈິ້ນຜິງ.

    

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສີຈິ້ນຜິງ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ, ຕາງໜ້າການນໍາພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຫວຽດນາມ ມາຢ້ຽມຢາມ ສປ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼັງຈາກ 5 ປີ. ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ສີຈິ້ນຜິງ ຖື​ວ່າ, ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳຄັນ​ພິ​ເສດ​ສຳລັບ​ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ ຫວຽດນາມ - ຈີນ; ເນັ້ນໜັກວ່າ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ເປັນຜູ້ນຳຄົນທຳອິດທີ່ ຈີນ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XX ຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ ແລະ ເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມຖື​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຕໍ່​ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ພັກ ​ແລະ ​ສອງ​ປະ​ເທດ. ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ໋ຈ້ອງ ​ໄດ້ສະແດງຄວາມ​ຂອບ​ອົກຂອບໃຈຕໍ່ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ສີຈິ້ນຜິງ, ການ​ນຳ ​ແລະ ປະຊາຊົນ ​ຈີນ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຕ້ອນຮັບ​ຢ່າງ​ອົບ​ອຸ່ນ, ສະໜິດສະໜົມ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍນຳ້ໃຈມິດຕະພາບ.

    

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສີຈິ້ນຜິງ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ຊົມເຊີຍ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານອັນດີເດັ່ນໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ພິເສດແມ່ນການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ; ​ໄດ້​ຕີ​ລາຄາ​ສູງ​ທີ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ໄດ້​ກຳນົດ​ຈຸດໝາຍ​ພັດທະນາ ​ແລະ ທິດ​ທາງ​ໃນ​ດ້ານ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ໄລຍະປີ 2025, ປີ 2030 ​ແລະ ປີ 2045 - ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີ​ແຫ່ງ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ປະ​ເທດ. ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ສີຈິ້ນຜິງ ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ, ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຊີ້​ນຳ, ​ນຳພາ​ຂອງ​ພັກ​ກອມ​ມູນິດ​ ຫວຽດນາມ ​ໂດຍ​ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ໋ຈ້ອງ ນຳໜ້າ, ປະຊາຊົນ​ ຫວຽດນາມ ຈະ​ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ບັນດາ​ໜ້າ​ທີ່ ​ທີ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIII ຂອງ​ພັກ​ໄດ້​ວາງ​ອອກ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ຢ່າງມີໄຊ.

ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ສີຈິ້ນຜິງ ຢືນຢັນ​ວ່າ ພັກ, ລັດຖະບານ ​ແລະ ປະຊາຊົນ ​ຈີນ ຖື​ເປັນ​ສຳຄັນ​ການ​ພົວພັນ​ກັບ ຫວຽດນາມ; ປາດ​ຖະໜາ​ຢາກ​ພ້ອມ​ກັບ​ພັກ, ລັດ ​ແລະ ປະຊາຊົນ ​ຫວຽດນາມ ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ພົວພັນ​ມິດຕະພາບ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ, ນຳ​ສາຍ​ພົວພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ​ໃຫ້​ພັດທະນາຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ແລະ ໝັ້ນຄົງ​ພາຍ​ໃຕ້​ຄຳ​ຂວັນ “​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ໃກ້​ຄຽງ​ມິດຕະພາບ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບດ້ານ, ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ, ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ອະນາຄົດ” ​ແລະ ຈິດ​ໃຈ “ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອນ​ຄຽງ​ທີ່​ດີ, ເພື່ອນ​ມິດ​ທີ່​ດີ, ສະຫາຍ​ທີ່​ດີ, ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ດີ” ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ, ນຳ​ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະດັບ​ສູງ​ໃໝ່.

    

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາ ກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ສີຈິ້ນຜິງ.

ການ​ນຳ​ສອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ປຶກສາ​ຫາລື​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງກ່ຽວ​ກັບ​ທິດ​ທາງ​ໃຫຍ່​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ, ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ພົວພັນ​ມິດຕະພາບ, ຍົກ​ສູງ​ປະສິດທິ​ຜົນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບດ້ານ​ໃນ​ທຸກ​ຂົງ​ເຂດ, ຮັກສາ​ສັນຕິພາບ ​ແລະ ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຢູ່​ທະ​ເລ, ຊຸກຍູ້​ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ​ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ​ໃຫ້​ນັບ​ມື້​ນັບ​ພັດທະນາ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ໂດຍ​ຕາງໜ້າ​ໃຫ້​ພັກ ​ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ໋ຈ້ອງ ​ໄດ້​ເຊີນ ​ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ສີຈິ້ນຜິງ ມາ​ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ​. ທ່ານ​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່, ປະທານ​ປະ​ເທດ ​ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ​ໄດ້​ຂອບ​ໃຈ​ຢ່າງ​ຈິງ​ໃຈ ​ແລະ ຍິນ​ດີ​ຮັບ​ເອົາ​ຄຳ​ເຊີນ.

ປະຕິບັດ: VNA/VNP

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕາມນັກຂ່າວສຳນັກຂ່່າວສານ ຫວຽດນາມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ຕຸລາ 2022, ພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ ຫໍສະພາປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ ອີງຕາມການພິທີສູງສຸດສະຫງວນສໍາລັບປະມຸກລັດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ເປັນປະທານໃນພິທີຕ້ອນຮັບ.
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