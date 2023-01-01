Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ນຳປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ

ປີ 2022 ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດ ແລະ ລື່ນກາຍ14/15 ຄາດໝາຍແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ການເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂອງທົ່ວປະເທດບັນລຸປະມານ 8%, ສູງກວ່າຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກຄືແຕ່ 6-6,5%.
  (ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ)  

ໃນສະພາບການໂລກສືບຕໍ່ໄດ້ຜັນແປຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້, ປະເທດຊາດຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ດ້ວຍການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ແນ່ນອນວ່າ ທົ່ວປວງຊົນ ຫວຽດນາມ ຈະປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກຢ່າງມີໄຊ, ນຳປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ເຂັ້ມແຂງແຮງກ້າ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດປີແມວ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 93 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (03 ກຸມພາ 1930 – 03 ກຸມພາ 2023).

 ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປີ 2022 ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດ ແລະ ລື່ນກາຍ14/15 ຄາດໝາຍແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ການເຕີບໂຕຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂອງທົ່ວປະເທດບັນລຸປະມານ 8%, ສູງກວ່າຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກຄືແຕ່ 6-6,5%. ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າບັນລຸລະດັບສະຖິຕິກວ່າ 730 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2021. ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ນອນໃນກຸ່ມ 25 ພື້ນຖານເສດຖະກິດແຖວໜ້າດ້ານການຄ້າ.

ກ່ຽວກັບການພົວພັນສາກົນ, ການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ໄດ້ກຳນົດວ່າ: ປະຕິບັດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ; ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫັນການພົວພັນຕ່າງປະເທດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ຫວຽດນາມ ເປັນເພື່ອນມິດ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະຊາຄົມສາກົນ. ດ້ວຍຈິດໃຈເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ສຳຄັນສາກົນຫຼາຍຢ່າງ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນປີໃໝ່ເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮົບທົ່ວປະເທດ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ ປີໃໝ່ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ມີຄວາມຜາສຸກ, ວຽກງານທັງໝົດມີຄວາມສະດວກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫາງສຽງສາກົນຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບລະດັບເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ

ຫາງສຽງສາກົນຕີລາຄາຢ່າງຕັ້ງໜ້າກ່ຽວກັບລະດັບເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ

ເວັບໄຊ straitstimes.com (ສິງກະໂປ) ຕີລາຄາວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊີ ໃນປີ 2022.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top