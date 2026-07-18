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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ສ້າງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງໃນສະພາບການໃໝ່

ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນປະຕິວັດ, ເປັນກຳລັງຫຼວງ, ກະທັດລັດ, ທັນສະໄໝ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງ, ໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕ​ເລິມ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: VNA)  

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ 64 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ກຳ​ລັງ​ຕຳ​ຫຼວດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ (20 ກໍ​ລະ​ກົດ 1962 – 20 ກໍ​ລະ​ກົດ 2026), ຕອ​ນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 18 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ອົງ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ຕຳ​ຫ​ຼວດ​ສູນ​ກາງ, ກະ​ຊວງ​ຕຳ​ຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຈັດ​ການ​ພົບ​ປະ​ການ​ນຳ, ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ, ພະ​ນັກ​ງານ​ອາ​ວຸ​ໂສ, ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຕຳ​ຫຼວດ​​ເສຍ​ອົງ​ຄະ​ລຸ້ນ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ກຳ​ລັງ​ຕຳ​ຫຼວດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ.

ທີ່​ການ​ພົບ​ປະ, ໂດຍ​ຕາງ​ໜ້າ​ພັກ, ລັດ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ຕຳ​ຫຼວດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ການ​ນຳ​ລຸ້ນ​ຕ່າງໆ, ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ຕຳ​ຫຼວດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຜ່ານ​ສະ​ໄໝ​ຕ່າງໆ ສຸມ​ໃສ່​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ, ເປັນ​ແກ່ນ​ສານ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ສ້າງ​ສັງ​ຄົມ​ມີ​ລະ​ບຽບ​ວິ​ໄນ, ສີ​ວິ​ໄລ, ພັດ​ທະ​ນາ. ທ່ານ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ຕຳ​ຫຼວດ​ປະ​ຊາ​ຊົນປະ​ຕິ​ວັດ, ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ຫຼວງ, ກະ​ທັດ​ລັດ, ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ, ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃໝ່; ພ້ອມ​ແລ້​ວ​ທີ່​ຈະ​ຕໍ່​ສູ້, ໄຊ​ຊະ​ນະ ແລະ ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ຫງົບ​ສຸກ, ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ທະຫານເສຍອົງຄະ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ

ລັດເອົາໃຈໃສ່, ເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ແກ່ທະຫານເສຍອົງຄະ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດ

ທ່ານພົນເອກ ຟ້ານວັນຢາງ ສະເໜີໃຫ້ໝູ່ຄະນະພະນັກງານ, ພາລະກອນ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການເບິ່ງແຍງດູແລຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ
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