ຂ່າວສານ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເລຮວ່າຍຈູງ ຕ້ອນຮັບ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມົງໂກນ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລຮວ່າຍຈູງ ຕີລາຄາສູງບັນດາບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່ໃນການຮ່ວມມືທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ມົງໂກນ, ພິເສດແມ່ນການເຊັນສົນທິສັນຍາຍົກເວັ້ນວິຊາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືໜັງສືຜ່ານແດນການທູດ, ໜັງສືຜ່ານແດນລັດຖະການ, ໜັງສືຜ່ານແດນທຳມະດາ ປີ 2023, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກແກ່ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງຝ່າຍຕ້ອງເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບຢ່າງມີໄຫວພິບເພື່ອແບ່ງປັນ ແລະ ປະສານສົມທົບນະໂຍບາຍ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ; ທ່ານສະເໜີ ມົງໂກນ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄປລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດພະລັງງານສະອາດ, ກໍ່ສ້າງ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Jigjee Sereejav ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຖິງວ່າ ຈະຢູ່ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃດກໍຕາມ, ສ່ວນຕົວທ່ານ ກໍຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນເພື່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາສາຍພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມົງໂກນ.