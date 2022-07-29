ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດວັນຈຽນ ຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ ຫວຽດ ຫງວຽນຢຸ
ທ່ານ ໂດວັນຈຽນ ຫວັງວ່າໝູ່ຄະນະພະນັກງານ, ຄູສອນຈະສືບຕໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນກາຍເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງນັກຮຽນ.
ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດວັນຈຽນມອບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງພິມ 5 ຊຸດ ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດ ຫງວຽນຢູ
ໃນຂອບເຂດໂຄງການຢ້ຽມຢາມມິດຕະພາບລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ກໍລະກົດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານປະທານຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໂດວັນຈຽນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢຸ.
ທ່ານໂດວັນຈຽນ ຫວັງວ່າໝູ່ຄະນະພະນັກງານ, ຄູສອນຈະສືບຕໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນກາຍເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງນັກຮຽນ. ທ່ານໂດວັນຈຽນ ໄດ້ມອບເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງພິມ 5 ຊຸດ ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດ ຫງວຽນຢູ.
ໂດຍນອນຢູ່ໃນບໍລິເວນ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂຮງຮຽນສອງພາສາ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຢຸ ໄດ້ກໍ່ສ້າງແຕ່ປີ 2005. ໂຮງຮຽນໂດຍສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນຄຸ້ມຄອງ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳກັບດ້ານວິຊາການ ຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລາວ. ປັດຈຸບັນ, ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ 1000 ກ່ວາຄົນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)