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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ: ແມ່ຍິງຕ້ອງກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາເຈົ້າກຳທີ່ສ້າງອະນາຄົດ

ກອງປະຊຸມໄດ້ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 14 ລວມມີ 111 ຄົນ.
ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ແມ່​ຍິງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ຄັ້ງ​ທີ 14, ໄລ​ຍະ 2026 – 2031 ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ສາ​ມັກ​ຄີ - ຄຸນ​ນະ​ທາດ - ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ປາ​ນີ - ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ - ພັດ​ທະ​ນາ” ໄດ້ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 18 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ຊີ້​ນຳ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່, ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝີ້ນ, ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ໃນ​ຕະ​ຫຼອດ​ໄລ​ຍະ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ຊາດ, ແມ່​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ບົດ​ບາດ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ຊີ​ວິດ​ສັງ​ຄົມ. ຢູ່​ບັນ​ດາ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ສາ​ກົນ, ບັນ​ດາ ຜູ້​ແທນ​ແມ່​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ, ປະ​ກອບ​ຫຼາຍ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ, ຢືນ​ຢັນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຕໍ່​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນຍ​ົງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ຍິງ - ຊາຍ. ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝີ້ນ, ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ:

“ປະ​ເທດ​ຊາດ​ພວມ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສູງສຸດ​ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ, ວາງ​ອອກ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​​ທີ່ວ່າ ແມ່​ຍິງ​ບໍ່ພຽງ​ແຕ່​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຫາກ​ຕ້ອງກາຍ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ກຳ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ອີກ​ດ້ວຍ. ສະ​ຫະ​ພັນ​ຕ້ອງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ແລະມີ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ຍົກ​ສ​ູງ​ພູ​ມ​ປັນ​ຍາ, ທັກ​ສະ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ທັກ​ສະ​ອາ​ຊີບ, ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເຖິງ​ກຸ່ມ​ແມ່​ຍິງ​ເຂດຊົນ​ນະ​ບົດ, ແມ່​ຍິງ​ເຂດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ, ແມ່ຍິງ​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ​ໃຫ້​ຫຼາຍກວ່າ”.

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໄດ້​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 14 ລວມ​ມີ 111 ຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 36 ຂອງ ບັນດາປະເທດພາຄີ ສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລ (UNCLOS) ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຢູ່ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ), ທ່ານນາງ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນທິລານແອັງ, ຮອງຜູ້ນຳນວຍການ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ພິພາກສາ ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ (ITLOS) ອາຍຸການ 2026-2035 ດ້ວຍຄະແນນສຽງສູງສຸດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
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