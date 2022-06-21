ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ: ເບິ່ງແຍງກຳລັງສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານໃຫ້ດີກ່ວາອີກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ພ້ອມກັບຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ລົງພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເມືອງ 1 ເພື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ໂດຍປະຕິບັດໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດເລືອກຕັ້ງ 2 ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ທາງນະຄອນສືບຕໍ່ມີໂຄງການລະອຽດເພື່ອປັບປຸງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຮາກຖານ, ພິເສດແມ່ນຂົງເຂດນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສາທາລະສຸກຂັ້ນຮາກຖານ, ບັນດາບ້ວງເງິນອຸດໜູນທີ່ຈຳເປັນໃນຂອບເຂດຂອງນະຄອນ. ນະຄອນຮັບຮູ້ ແລະ ຖ້າຈຳເປັນຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາປະຊາຊົນຮັບຮອງເອົາບາງນະໂຍບາຍໃໝ່ໜູນຊ່ວຍເພື່ອໃຫ້ລະບົບສະຫວັດດີການຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານແມ່ນບັນດາແພດໝໍໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ກ່ວາອີກ.”
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ສືບຕໍ່ມີການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.