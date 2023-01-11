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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຄົນທຸກຍາກທີ່ລາຍການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ” ຢູ່ແຂວງ ກຽນຢາງ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ຕີລາຄາສູງລາຍການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ” ສຳລັບຄົນທຸກຍາກໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງຮັບໃຊ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ຊາວປະມົງ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມງານຕະຫຼາດນັດ ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ ຮັບໃຊ້ຜູ້ທຸກຍາກ;ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ”; ມອບເຮືອນສາຍຈິດມິດໃຈ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ຊາວປະມົງ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມຢູ່ເມືອງ ຮ່ອນເດີດ, ແຂວງ ກຽນຢາງ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ຕີລາຄາສູງລາຍການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເມດຕາປານີ” ສຳລັບຄົນທຸກຍາກໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງຮັບໃຊ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນຢູ່ແຂວງ ກຽນຢາງ ແລະ ເມືອງ ຮອນເດີດ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂດີກ່ວາອີກເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານ, ບັນດາເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ ໃນບໍລິເວນເພື່ອໃຫ້ “ທຸກຄົນ, ທຸກຄອບຄົວ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ”; ປະກອບສ່ວນເສີມສ້າງມູນເຊື້ອທີ່ສະຫງ່າລາສີຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນແຫ່ງສີວິໄລ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງຮ່ອນເດີດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ສຸສານນັກວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ ຟານທິຢ່າງ, ຕາແສງ ໂຖເຊີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມພິທີປິດ ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມພິທີປິດ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມັງກອນ 2023, ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ, ພາຍຫຼັງການເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ແລະ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຈລະຈາ ແລະ ພິທີປິດ “ປີສາມັກຄີ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ”. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີການນຳຂອງພັກ, ລັດ; ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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