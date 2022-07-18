ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ລາວ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2022, ຢູ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ຮອງປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ພັກ ແລະ ລັດ ລາວ ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ລາວ. ພາບ: ທົງເຍິດ/VNA
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຕ້ອນຮັບທ່ານກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການ, ທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ບຸນຍັງ ຈິດມະນີ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ ແລະ ລັດ ລາວ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ການພົວພັນທາງການທູດ ແລະ 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາ ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ຮອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະແດງຄວາມເປັນກຽດ ແລະ ປິຕິຊົມຊື່ນ ທີ່ຄະນະ ຜູ້ແທນຂັ້ນສູງພັກ, ລັດ ລາວ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 2 ວັນສຳຄັນຂອງການພົວພັນ ລາວ-ຫວຽດນາມ. ເພິ່ນໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ແລະ ບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ລາວ ມາຍັງທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ. ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຊົມເຊີຍບັນດາຜົນງານຮອບດ້ານທີ່ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະ ການຮັບມື ກັບໂລກລະບາດ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ, ຖືວ່າແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງໃຈ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ປະສົບການ ສໍາລັບເພື່ອໃຫ້ປະເທດ ລາວ ອ້າງອີງ ແລະ ຮຽນຮູ້; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ອ້າຍນ້ອງ ສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າອີກໃນວຽກງານປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະຕິບັດບັນດາຈຸດໝາຍຍຸດທະສາດທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີໄຊ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຜ່ານທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນອັນອົບອຸ່ນ ແລະ ຄວາມອວຍພອນອັນສະໜິດສະໜົມເຖິງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ບັນດາການນຳ ແລະ ອະດີດການນຳພັກ ແລະ ລັດ ລາວ.
ປະຕິບັດ: VNA/VNP