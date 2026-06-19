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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ເຂົ້າຮ່ວມວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 35 ປີແຫ່ງວັນການພົວພັນ ອາຊຽນ - ລັດເຊຍ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງ ອາຊຽນ ໃນການພົວພັນກັບສາກົນ.
(ທ່ານ Vladimir Putin, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ຕ້ອນ​ຮັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ ອາ​ຊຽນ)

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 18 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ນະ​ຄອນ Kazan, ສ. Tatarstan, ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ, ທ່ານ ເລ​ມິນ​ຮຶງ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ນຳ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມວ​າ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງ 35 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ກາ​ນ​ພົວ​ພັນ ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ. ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ມີ​ທ່ານ Vladimir Putin, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ພັນ ລັດ​ເຊຍ, ທ່ານ Kao Kim Hourn, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ອາ​ຊຽນ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ ອາ​ຊຽນ.

ພິ​ທີ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Vladimir Putin ໄດ້​ຊົມ​ເຊີຍ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ທີ່​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ ແລະ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ສາ​ກົນ. ການ​ນຳ ລັດ​ເຊຍ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໂຄງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຄົບ​ຄະ​ນະ, ຕາມນັ້ນ​ແລ້ວ, ເນື້ອ​ໃນ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຈະ​ສຸມ​ໃສ່​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ສາ​ກົນ​ໃນ​ປ​ະ​ຈຸ​ບັນ, ຕີ​ລ​າ​ຄາ​ໝາກ​ຜົນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ລັດ​ເຊຍ - ອາ​ຊຽນ ໃນໄລ​ຍະ 35 ປີ​ຜ່ານ​ມາ, ແລະ ບັນ​ດາ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ, ເປົ້າ​ໝາຍ ແລະ ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ລັດ​ເຊຍ - ອາ​ຊຽນ.

ໃນ​ບົດ​ກ່າວ​ປາ​ໄສ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ ເລ​ມິນ​ຮຶງ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາຄ​ວາມບໍ່​ລົງ​ລອຍກັນ,​ການ​ປ​ະ​ທະ​ກັນໂດຍ​ສັນ​ຕິ​ວິ​ທີ ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ, ກົດ​ບັດ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ​ປີ 1982. ຫວຽດ​ນາມ ຊົມ​ເຊີຍ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ລະ​ຫວ່າງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອີ​ຣານ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ. ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໄດ້​ຍົກ​ອອກ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ແທ້​ຈິງ, ຄື: ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຜ່ານ​ການ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອ​າ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ ປະ​ຈຳ​ປີ, ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ AIPA ແລະ ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລັດ​ເຊຍ; ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ຢ່າງ​ແທ​ດ​ຈິງກວ່າ ຜ່ານ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ຮົ້ວ​ກີດ​ຂວາງ​ດ້ານ logistics, ນຳ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ 2 ສົ້ນ​ໃຫ້​ຂຶ້ນ​ເປັນ 45 ຕື້ USD ໃນ​ປີ 2035; ຍົກ​ສູງ​ກຳ​ລັງ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ແລະ ກຳ​ລັງ​ຕ້ານ​ທານ; ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້​າ​ໃນ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາງ​ໄຊ​ເບ​ີ.

ສິ້ນ​ສຸດກອງ​ປະ​ຊຸມ, ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ ອາ​ຊຽນ ແລະ ລັດ​ເຊຍ ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ Kazan 2026 “ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ: ສາ​ມັກ​ຄີ​ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫຼາຍ​ຮູບ​ຫຼາຍ​ແບບ - 35 ປີ​ແຫ່ງ​ການ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ”, ຖະ​ແຫຼງ​ການ ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ​ ຖະ​ແຫຼງ​ການ ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ພ້ອມ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ອາ​ຊຽນ - ລັດ​ເຊຍ ໄລ​ຍະ 2026 – 2030.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ຢູ່ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 36 ຂອງ ບັນດາປະເທດພາຄີ ສົນທິສັນຍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທະເລ (UNCLOS) ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຢູ່ ນິວຢອກ (ສ ອາເມລິກາ), ທ່ານນາງ ຮສຈ. ປອ ຫງວຽນທິລານແອັງ, ຮອງຜູ້ນຳນວຍການ ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງ ຜູ້ພິພາກສາ ສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ (ITLOS) ອາຍຸການ 2026-2035 ດ້ວຍຄະແນນສຽງສູງສຸດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
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