ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ພົບປະເຈລະຈາກັບປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ Hiroshima, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະນາທິບໍດີສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G7 ເປີດກວ້າງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຖືການພົວພັນກັບ ສ.ເກົາຫຼີ ເປັນສຳຄັນ, ປາດຖະໜາວ່າ ຈະພ້ອມກັບ ສ.ເກົາຫຼີ ພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ໃນນັ້ນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າແມ່ນຈຸດສຸມ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງແມ່ນພື້ນຖານ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ສ່ວນທ່ານປະນາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ຢືນຢັນ ພ້ອມແລ້ວຈະຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນຫຼາຍດ້ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງສ.ເກົາຫຼີ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດເປີດສາຍການປິນໂດຍກົງທຳອິດລະຫວ່າງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນ Hiroshima ຂອງບໍລິສັດການບິນ Vietjet. ສາຍການບິນນີ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວແຕ່ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2023.