ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານ
ຕອນທ່ຽງວັນທີ 25 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ ອາຍຸການ 2021 – 2026 ໂດຍທ່ານນາງ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ ແລະ ທ່ານ ໂຮ່ກວັກຢຸງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານ ອາຍຸການ 2021 – 2026, ລວມມີ: ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ດຳລົງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ເຈິ່ນດຶກທັງ ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ່ານ ໂດ້ແທັງບິ່ງ ດຳລົງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ ແມ່ນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເພດຍິງຄົນທຳອິດຂອງລັດຖະບານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ຈະຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ພ້ອມກັບຄະນະລັດຖະບານສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ; ສ້າງລັດຖະບານນຳໜ້າ, ເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າ, ສຸດຈິດສຸດໃຈຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ, ເພື່ອທຸກຜົນປະໂຫຍດຂອງພັກ, ຂອງຊາດ ແລະ ຂອງປະຊາຊົນ.