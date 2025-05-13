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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຈົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການເສັ້ນທາງບົກຄວາມໄວສູງ ນິງບິ່ງ - ຫາຍຟ່ອງ

ບັນດາກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ດຳ ເນີນທຸລະກິດທີ່ດຶງດູດໃຈ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ພຶດສະພາ, ຢູ່ແຂວງ ທາຍບິ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການເສັ້ນທາງບົກຄວາມໄວສູງ ນິງບິ່ງ - ຫາຍຟ່ອງ (ຕອນຜ່ານແຂວງ ນາມດິ້ງ ແລະ ທາຍບິ່ງ) ແລະ ພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເຂດອຸດສາຫະກຳ ຮືງຝູ, ແຂວງ ທາຍບິ່ງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ບັນດາກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ດຶງດູດໃຈ ສຳລັບບັນດານັກລົງທຶນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ບັນດາເຈົ້າກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຕ້ອງຮັບປະກັບຄວາມຄືບໜ້າ, ຄຸນນະພາບ; ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ມອບດິນ, ພາຫະນະລ້ຽງຊີບໃຫ້ແກ່ໂຄງການ.

ສຳລັບເຂດອຸດສາຫະກຳ ຮືງຝູ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ນີ້ແມ່ນຮູບແບບຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນຕາມແບບວິທີ ພາກລັດນຳພາ - ຄຸ້ມຄອງພາກເອກະຊົນ, ສະນັ້ນ, ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ທາຍບິ່ງ ເສີມຂະຫຍາຍຮູບແບບຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ, ຈັດການຄຸ້ມຄອງອັດສະລິຍະ, ພັດທະນາສີຂຽວ, ຍືນຍົງ, ດຶງດູດການລົງທຶນຕາມທິດເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ເຕັກໂລໂນຊີສະອາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຊອ​ກ​ຫາ​ໄມ້​ງັດ​​ຊຸກ​ຍູ້, ບ​ອ​ນ​ອີ່ງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແຂວງ​ທ້າຍ​ບິ່ງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ໄວ, ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຊອ​ກ​ຫາ​ໄມ້​ງັດ​​ຊຸກ​ຍູ້, ບ​ອ​ນ​ອີ່ງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ແຂວງ​ທ້າຍ​ບິ່ງ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ໄວ, ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕັກເຕືອນແຂວງທ້າຍບິ່ງຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາ, ຂຸດຄົ້ນທີ່ດິນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເຮັດໃຫ້ໃໝ່ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
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