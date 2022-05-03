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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio ດຳເນີນໄປໃນສະພາບການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດພວມຢູ່ໃນໄລຍະອັນດີງາມທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ.

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio ດຳເນີນໄປໃນສະພາບການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດພວມຢູ່ໃນໄລຍະອັນດີງາມທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ.

 

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 01 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 30 ເມສາ ຫາວັນທີ 01 ພຶດສະພາ ຢ່າງຈົບງາມ.

        ໃນໄລຍະຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງຄື: ວາງພວງມາລາ ແລະ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບສູ້ສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ; ເຈົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ; ເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ; ແລກປ່ຽນບັນດາເອກະສານການຮ່ວມມື ແລະ ພົບປະກັບສື່ມວນຊົນ; ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຫັນລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ; ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ.

        ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Kishida Fumio ດຳເນີນໄປໃນສະພາບການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດພວມຢູ່ໃນໄລຍະອັນດີງາມທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ, ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ - ຈຸດພົ້ນເດັ່ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ

ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ - ຈຸດພົ້ນເດັ່ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ

ດັດຊະນີສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 73% ໃນໄຕມາດທີ 1 ປີ 2022.
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