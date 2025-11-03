Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ປະ​ກາດລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ຈີນ

ອາເມລິກາ ຈະຫຼຸດ 10% ພາສີອາກອນສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ຈີນ, ຜ່ານນັ້ນ ນຳອັດຕາພາສີທັງໝົດຂອງ ອາເມລິກາ ສຳລັບສິນຄ້າ ຈີນ ຈາກ 57% ຫຼຸດລົງເຫຼືອປະມານ 47%.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ພົບກັນຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ ໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2025 (ພາບ: REUTERS)

ວັນທີ 1 ພະຈິກ, ທຳນຽບຂາວປະກາດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງ ເຊິ່ງ ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ຫາກໍ່ບັນລຸໄດ້ການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump  ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ ເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດອັນດັບໜຶ່ງອັນດັບ 2 ໃນໂລກ.

        ຕາມແຈ້ງການຂອງທຳນຽບຂາວແລ້ວ, ອາເມລິກາ ຈະຫຼຸດ 10% ພາສີອາກອນສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກ ຈີນ, ຜ່ານນັ້ນ ນຳອັດຕາພາສີທັງໝົດຂອງ ອາເມລິກາ ສຳລັບສິນຄ້າ ຈີນ ຈາກ 57% ຫຼຸດລົງເຫຼືອປະມານ 47%. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ອາເມລິກາ ຈະຫຼຸດອັດຕາພາສີນຳເຂົ້າສຳລັບບັນດາປະເພດສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ fentanyl  ແຕ່ 20% ຫຼຸດລົງເຫຼືອ ພຽງ10%.

        ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢຸດ 1 ປີສຳລັບ “ບັນຊີລາຍຊື່ດຳ” ເປີດກວ້າງ ຂອງກະຊວງການຄ້າທີ່ຫ້າມບັນດາບໍລິສັດຊື້ສິນຄ້າເຕັກໂນໂລຢີ ອາເມລິກາ, ໃນນັ້ນ ມີອຸປະກອນຜະລິດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອາເມລິກາ ກໍຈະຢຸດໜຶ່ງປີສຳລັບບັນດາບ້ວງຄ່າທຳນຽບທ່າກ່ຳປັ່ນຫາກໍ່ຈັດວາງສຳລັບບັນດາກ່ຳປັ່ນໂດຍ ອາເມລິກາ ຕໍ່, ຖືເປັນກຳມະສິດ ແລະ ຖືທຸງຊາດປະເທດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

