Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຖະ​ແຫຼງຂ່າວໃຫ້​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ປັດ​ໄຈ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ພະ​ລັງ​ງານ​​ແຮງອ່ອນ​ສັງ​ລວມ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ພິທີມອບລາງວັນແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທີ XI ປີ 2025 ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນເຫດການນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດແມ່ນປັດໄຈຍຸດທະສາດໃນກຳລັງແຮງອ່ອນແຫ່ງຊາດ. ທ່ານກໍສະເໜີໃຫ້ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານເຮັດວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຈັນຍາບັນ, ມີພູມປັນຍາຢ່າງຫຼັກແຫຼມ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ, ມີວິໄສທັດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດມີບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ, ພັກ, ລັດໄດ້ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ, ນຳພາເປັນພິເສດ. ເຖິງວ່າຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ບັນດາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນຫຼາຍຢ່າງ.

        “ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຕັ້ງໜ້າເພື່ອໃຫ້ສຽງເວົ້າເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຊອບທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງອອກໃນເວທີສາກົນ; ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນກ່ຽວກັບພາບພົດປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນສະຖຽນລະພາບ - ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ - ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ - ຈິງໃຈ - ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ - ມີສີສັນເປັນເອກະລັກ - ສະໜິດສະໜົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂລກມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບຈິດໃຈ, ຈັນຍາບັນ ແລະ ພາບພົດຂອງປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ; ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນຍູ້ແຮງການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ, ຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ, ເງື່ອນໄຂສະດວກແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ”.

ນັກຂ່າວ ເລເຟືອງແຄັງ, ພະແນກກະຈາຍສຽງພາກພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ກຸ່ມນັກຂຽນຍາດໄດ້ລາງວັນທີ 1 ປະເພດລາຍການກະຈາຍສຽງ ດ້ວຍຜົນງານທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ຈາກສັດຕູກາຍເປັນເພື່ອນມິດ: ກຳລັງແຮງທີ່ມິດງຽບແຫ່ງຄວາມມານະພະຍາຍາມຊອກຫາທະຫານ ອາເມລິກາ ທີ່ຫາຍສາບສູນໃນປາງສົງຄາມ”, ແບ່ງປັນວ່າ:

        “ເມື່ອໄດ້ຮັບລາງວັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີວັນລືມມື້ທຳອິດທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າເດີນທາງຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ເຂົ້າໄປ ກວາງຈິ ເພື່ອສາມາດເຫັນກັບຕາ ກໍຄືຮັບຟັງບັນດາເລື່ອງລາວ, ບັນດາຄຳແບ່ງປັນຂອງບຸກຄົນທີ່ພວມມານະພະຍາຍາມຊອກຫາທະຫານ ອາເມລິກາ ຫາຍສາຍສູນໃນປາງສົງຄາມ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລົ່າເລື່ອງລາວຫຼາຍເລື່ອງທີ່ຕື້ນຕັນໃຈ. ນັກຂ່າວພວກຂ້າພະເຈົ້າຕື້ນຕັນໃຈທີ່ສຸດ”.

        ປີນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງການເສັງໄດ້ຮັບບົດເຂົ້າຮ່ວມການເສັງກວ່າ 2.400 ຜົນງານ ໃນ 8 ປະເພດ, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 2 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ປະລິມານສະເລ່ຍຂອງປີກ່ອນໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ຜູ້​ແທນ​ປະ​ມານ 2000 ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຮັກ​ຊາດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ XI

ມີ​ຜູ້​ແທນ​ປະ​ມານ 2000 ຄົນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຮັກ​ຊາດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທີ XI

ວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທິແທັງຈ່າ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຂ່ງຂັນຮັກຊາດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XI, ຄາດວ່າໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 – 27 ທັນວາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top