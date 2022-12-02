ຂ່າວສານ
ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU)
ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຕັ້ງແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ໂດຍມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 600 ແຫ່ງຢູ່ບັນດາຕາແສງ, ເທດສະບານ, ເມືອງ, ແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບ ສູນກາງ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມນາຍົກລັດຖະມົນຕີກັບ 28 ແຂວງ, ນະຄອນແຄມທະເລ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU). ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຕັ້ງແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ໂດຍມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 600 ແຫ່ງຢູ່ບັນດາຕາແສງ, ເທດສະບານ, ເມືອງ, ແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບ ສູນກາງ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກວດກາຄືນໃໝ່, ເຮັດແຈ້ງຕໍ່ເລື່ອງທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຍັງມີສະພາບການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລ ຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ, ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນປຶກສາຫາລື, ຊີ້ແຈ້ງສາຍເຫດ, ຂໍ້ຕິດຂັດ ເພື່ອມີວິທີການແກ້ໄຂທີ່ດີ, ປະຕິບັດການແກ້ໄຂບັດເຫຼືອງ IUU ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ວຽກງານນີ້ແມ່ນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຕົນ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອພາບພົດຂອງ ປະເທດຊາດ.