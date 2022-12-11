Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຕຳຫຼວດ ທະ​ເລ ຫວຽດ​ນາມ ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​​ກັບ​ຕຳຫຼວດທະ​ເລ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ທັນວາ, ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະ, ແລກປ່ຽນສອງຝ່າຍກັບຕຳຫຼວດທະເລ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ງຄົງໃນການເດີນເຮືອ ກຳປູເຈຍ
  ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ພົບປະ, ແລກປ່ຽນສອງຝ່າຍກັບຕຳຫຼວດທະເລ ອິນໂດເນເຊຍ (ພາບ: VOV)   

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕຳຫຼວດທະເລ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ລົງນາມໃນຈົດໝາຍເຈດຕະນາວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ທີ່ການເຮັດວຽກກັບຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອ ກຳປູເຈຍ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນຕາມອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍກົນໄກປະສານງານຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ; ແລກປ່ຽນສະພາບການຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ເຂດທະເລຕິດຈອດກັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຫາປາຂອງຊາວປະມົງໃນເຂດທະເລປະຫວັດສາດ; ແບ່ງປັນ, ກຳແໜ້ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແກ້ໄຂກໍລະນີເກີດຂຶ້ນຢູ່ທະເລຢ່າງທັນການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ​ທະ​ເລ​​ຫມູ່​ເກາະ

ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ​ທະ​ເລ​​ຫມູ່​ເກາະ

ໃນຍຸດທະຍາດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ການທ່ອງທ່ຽວທະເລໝູ່ເກາະແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຮູບແບບຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍ ໄດ້ກຳນົດນົດທິດໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top