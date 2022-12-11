ຂ່າວສານ
ຕຳຫຼວດ ທະເລ ຫວຽດນາມ ພົບປະແລກປ່ຽນກັບຕຳຫຼວດທະເລ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ກຳປູເຈຍ
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ແລະ ຕຳຫຼວດທະເລ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ລົງນາມໃນຈົດໝາຍເຈດຕະນາວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທີ່ການເຮັດວຽກກັບຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອ ກຳປູເຈຍ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນຕາມອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍກົນໄກປະສານງານຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ; ແລກປ່ຽນສະພາບການຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ເຂດທະເລຕິດຈອດກັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຫາປາຂອງຊາວປະມົງໃນເຂດທະເລປະຫວັດສາດ; ແບ່ງປັນ, ກຳແໜ້ນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ແກ້ໄຂກໍລະນີເກີດຂຶ້ນຢູ່ທະເລຢ່າງທັນການ.