ຂ່າວສານ
ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ - ຈີນ
ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບທິດທາງຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຄົບຮອບ 15 ປີ (2008 – 2023); ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືແບບຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດໃນບັນດາຂົງເຂດ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຈິນກາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ຈີນ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ເຊື່ອມຕໍ່ຍຸດທະສາດ, ການພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ການທ່ອງທ່ຽວ; ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນບົນເວທີປາໄສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລ, ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງພັກ, ສອງລັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ.