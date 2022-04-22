ຂ່າວສານ
ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ປະກອບອາຊີບກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດຍາວນານຢູ່ ຫວຽດນາມ
ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ກຳນົດບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງທັກສະໃນການເຄື່ອນໄຫວອາຊີບ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສະໜອງການບໍລິການຂອງຮາກຖານກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ.
ວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 10
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 10, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ເມສາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ). ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງທັກສະໃນການເຄື່ອນໄຫວອາຊີບ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສະໜອງການບໍລິການຂອງຮາກຖານກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ. ເພີ່ມທະວີການຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດອຳນາດ, ປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານໃນການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່ສ້າງຮ່າງກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບຕາມທິດ “ຖືຄົນເຈັບເປັນໃຈກາງ” ແລະ ເຫັນດີຕໍ່ລະບົບຮາກຖານກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດລວມທັງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຖືກຈັດແບ່ງອອກເປັນ 3 ຂັ້ນ: ຂັ້ນກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຂັ້ນກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດທົ່ວໄປ ແລະ ຂັ້ນກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດແບບລົງເລິກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)