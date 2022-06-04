ຂ່າວສານ
ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງຂອງຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນຕີ ຄຳລຽນ ອຸທະໄກສອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຫົວໜ້າເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ. ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງຕ້ອນຮັບທ່ານພົນຕີ ຄຳລຽນ ອຸທະໄກສອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຫົວໜ້າເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ. (ພາບ: TTXVN)
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງ ຄະນະຜູ້ແທນກົມໃຫຍ່ເສນາທິການກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນກົມໃຫຍ່ເສນາທິການກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ລາວ; ສືບຕໍ່ ເພີ່ມທະວີ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງຫວຽດນາມ ແມ່ນສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດ ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງສຸດ ເພື່ອພ້ອມກັບ ລາວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດເໝາະສະພາບກັບຕົວຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນມີຂົງເຂດການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວັງວ່າ ກອງທັບຂອງ 2 ປະເທດ ຈະປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງ 2 ປະເທດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ໃນນັ້ນ ມີການເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການກໍ່ສ້າງກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ກໍ່ສ້າງພັກໃນກອງທັບຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນກອງທັບ; ກໍ່ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ; ສົມທົບກັບລາດຕະເວນຊາຍແດນ ສົມທົບກັນແກ້ກັນໄຂບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ...
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)