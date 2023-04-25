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ຂ່າວສານ

ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດຈາກ 22 ປະເທດໃນໂລກມາຢ້ຽມຢາມ ເຈື່ອງຊາ ແລະ ສູນເຮືອນຮ້ານ DK1

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 10 ທີ່ຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ)...
  ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາທະຫານຢູ່ເກາະເຈື່ອງຊາ ທຳພິທີເຄົາລົບທຸງ (ພາບ:TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ເມສາ, ຢູ່ແຂວງ ແຄ໋ງຮ່ວາ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ 47 ຄົນທີ່ຈາກ 22 ປະເທດ ໃນໂລກພ້ອມກັບຜູ້ແທນເກືອບ 200 ຄົນໄດ້ສິ້ນສຸດລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຜູ້ແທນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມາຢ້ຽມຢາມທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະເຈື່ອງຊາ ແລະ ສູນເຮືອນຮ້ານ DK1 ປີ 2023. ລາຍການມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄາດຫວັງຂອງປະເທດຊາດ - ຄັ້ງທີ 10, ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດກັບເມືອຢ້ຽມຢາມ ເຈື່ອງຊາ”. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 10 ທີ່ຄະນະກຳມະການແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ) ສົມທົບກັບກອງບັນຊາການທະຫານເຮືອ ຈັດຕັ້ງໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຢ້ຽມຢາມ ເຈື່ອງຊາ.

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ເຈື່ອງຊາ ແຕ່ວັນທີ 18 – 23 ເມສາ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມກັບສະມາຊິກຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ຢ້ຽມຢາມ: ເກາະ ຊິງໂຕນດົງ, ແລນດາວ, ດ໊າໄຕ B, ເຈື່ອງຊາ, ສູນເຮືອນຮ້ານ DK1/16 ຟຸກເຕີ່ນ. ເມື່ອໄດ້ຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ລະດົມກຳລັງໃຈ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນ; ຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ, ເຮືອນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ໝູ່ບ້ານຊາວປະມົງ, ສຸກສາລາ… ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສວດມົນພາວະນາ, ໄວ້ອາໄລບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍຊີວິດເພື່ອຊາດ, ບັນດາຊາວປະມົງທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ ວັດ ເຈື່ອງຊາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະມາຄົມອາຊີບການປະມົງ ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານ ຈີນ ຫ້າມຫາປາຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ພຽງລຳພັງຝ່າຍດຽວ

ສະມາຄົມອາຊີບການປະມົງ ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານ ຈີນ ຫ້າມຫາປາຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ພຽງລຳພັງຝ່າຍດຽວ

ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2023 ຫາ ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2023, ເຊິ່ງລວມທັງເຂດທະເລໝູ່ເກາະ ຮ່ວາງຊາ ຂອງ ຫວຽດນາມ.
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