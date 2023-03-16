ຂ່າວສານ ຈີນ, ອາຊຽນເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮ່ວມມື, ຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ 16/03/2023 ວັນທີ 14 ມີນາ, ທ່ານ ງວາງງວັນປິນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈີນ ແລະ ອາຊຽນ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃນການເດີນເຮືອຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ພ້ອມກັນຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ. ທ່ານ ງວາງງວັນປິນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ (ພາບ: TTXVN) ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍທ່ານ ງວາງງວັນປິນ ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 38 ຂອງກຸມປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມ ອາຊຽນ - ຈີນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ນັບແຕ່ວັນທີ 8 – 10 ມີນາທີ່ຜ່ານມາ. ໃນກອງປະຊຸມ, ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC). ສອງຝ່າຍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບບັນດາທັດສະນະໃນການປະຕິບັດ DOC ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືໃນການເດີນເຮືອ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ແທດຈິງໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດທະເລ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄົ້ນຫາ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ທະເລ, ຍູ້ແຮງການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ພ້ອມກັນຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)