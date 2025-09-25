Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຈີນ ຍົກ​ເລີກ​ກົນ​ໄກ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ພິ​ເສດ​ຢູ່ WTO

ວັນທີ 23 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ປະເທດນີ້ຈະບໍ່ຊອກຫາບໍ່ວ່ານະໂຍບາຍບຸລິມະສິດພິເສດ ແລະ ແຕກຕ່າງໃດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາໃນການເຈລະຈາປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO).
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽນ (ພາບ: REUTERS/Shubing Wang)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບຂໍ້ລິເລີ່ມພັດທະນາທົ່ວໂລກຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຄົບຮອບ 80 ປີ ຢູ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ທ່ານ ຫຼີຊຽນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈີນ ມີການປະພຶດຄື “ປະເທດທີ່ພວມພັດທະນາໃຫຍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ”.

        ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ WTO, ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາອາດຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ບັນດາສິດຜົນປະໂຫຍດໃດໜຶ່ງ, ເຊັ່ນວ່າເວລາປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຍາວກວ່າ ແລະ ບັນດາມາດຕະການໜູນຊ່ວຍເປີດກວ້າງໂອກາດການຄ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼາຍປະເທດພັດທະນາ, ໃນນັ້ນ ມີ ອາເມລິກາ, ເຄີຍຖືວ່າ ຈີນ, ພື້ນຖານໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ໃນໂລກ, ບໍ່ຄວນສືບຕໍ່ໄດ້ຈັດເຂົ້າກຸ່ມນີ້.

        ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ໃນຖະແຫຼງການໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ, ທ່ານ Ngozi Okonjo-Iweala ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ WTO, ຖືນີ້ແມ່ນຂ່າວສານສຳຄັນ, ຫຼັກແຫຼ່ງສຳລັບວິວັດການປະຕິຮູບ WTO ພ້ອມທັງຖືວ່າ ຖະແຫຼງການຂອງ ຈີນ ແມ່ນຜົນງານແຫ່ງຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນຫຼາຍປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

