ຂ່າວສານ
ງານວາງສະແດງ “ສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບແບບຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ດຳເນີນພິທີໄຂງານວາງສະແດງເອກະສານ, ຮູບພາບ, ວັດຖຸພັນ ແລະ ປຶ້ມກ່ຽວກັບ “ສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ”. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ, ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ມີທ່ານ ຟ້າມບິ່ງມິງ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ; ສ່ວນຝ່າຍ ລາວ ມີທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ, ຮອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ເລມິງຮຶງ, ເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ງານວາງສະແດງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຜົນງານ, ບົດບາດສຳຄັນຂອງການພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງຊາດ ທີ່ມີຕໍ່ຂະບວນວິວັດແຫ່ງການປະຕິວັດຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ກໍໄດ້ສຸມໃສ່ເນັ້ນບັນດາຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ, ບັນດາເຫດການສຳຄັນ, ຜົນງານພົ້ນເດັ່ນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ອ້າຍນ້ອງບັນລຸໄດ້ໃນວິວັດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ຍາດເອົາເອກະລາດມາໃຫ້ປະເທດຊາດ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ແຕ່ລະປະເທດ”.
ໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ວາງສະແດງພາບຖ່າຍ, ເອກະສານ, ວັດຖຸພັນ ແລະ ປຶ້ມເກືອບ 500 ຢ່າງ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາກິດຈະກຳທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາໃນ “ປີສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ”. ບັນດາວັດຖຸພັນໄດ້ວາງສະແດງຢູ່ທີ່ນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນລະບົບ, ແທ້ຈິງ ແລະ ພາວະວິໄສ, ເຊິ່ງໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນວິວັດແຫ່ງການກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ຜ່ານແຕ່ລະໄລຍະປະຫວັດສາດ, ໃນນັ້ນ ມີເອກະສານ, ຮູບພາບ, ວັດຖຸພັນຫຼາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການອັບເດດ, ເກັບກຳແຕ່ປີ 2017 ມານີ້.
ງານວາງສະແດງ “ສາຍພົວພັນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບແບບຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ຈະອັດລົງໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2022./.