ຂ່າວສານ
ງານວາງສະແດງວັດຖຸເອກະສານກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ ແບນຊິກ
ນີ້ແມ່ນເຫດການໃນຂອບເຂດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ແບນຊິກ ແລະ 133 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງປະທານໂຮ່ຈິມິນ ໂດຍສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ແບນຊິກ ສົມທົບກັບເຂດອະນຸສອນສະຖານ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດຈັດຂຶ້ນ
ງານວາງສະແດງໄດ້ແນະນຳຮູບຖ່າຍເອກະສານ, ເອກະສານ ແບ່ງອອກເປັນໄລຍະໆ ໃນຊີວິດການເຄື່ອນໄຫວປະຕິວັດຂອງປະທານໂຮ່ຈິມິນ, ໃນນັ້ນມີບັນດາເອກະສານທີ່ໄດ້ປະກາດເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນເຮັດແຈ້ງກ່ຽວກັບຊີວິດ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດອັນສະຫງ່າລາສີຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະກອບສ່ວນເຊີດຊູ ແລະ ຮັບຮູ້ບັນດາການອຸທິດສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງເພິ່ນຕໍ່ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ກັບ ປະຊາຊົນ ໂລກ.