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ຂ່າວສານ

ງານວາງສະແດງຊຸດອາພອນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ

ງານວາງສະແດງຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສູນວັດທະນະທຳຮູບເງົາແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ.

ງານວາງສະແດງຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສູນວັດທະນະທຳຮູບເງົາແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ.

    

ທີ່ງານວາງສະແດງຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ

ໂດຍນອນໃນງານ Festival ເຫ້ວ 2022 ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ກຸງເກົ່າ ເຫ້ວ, ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ, ງານວາງສະແດງຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສູນວັດທະນະທຳຮູບເງົາແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ. ງານວາງສະແດງໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ ເປັນປະທານ, ສົມທົບກັບສະຖານທູດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຈັດຂຶ້ນ.

ງານວາງສະແດງແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງໃນສາງວັດທະນະທຳຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ດ້ວຍບັນດາຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ນອກນັ້ນ, ແຕ່ລະປະເທດຍັງວາງສະແດງພາບຖ່າຍກ່ຽວກັບທິວທັດທຳມະຊາດກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ງານບຸນ, ການດຳລົງຊີວິດວັດທະນະທຳ, ການເຫຼື້ອມໄສບູຊາຂອງປະຊາຊົນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຕິດພັນກັບພາບຖ່າຍປະຊາຊົນນຸ່ງຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເລີ່ມໄປຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເລີ່ມໄປຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
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