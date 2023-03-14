ຂ່າວສານ
ງານບຸນ ກາເຟ ບວນມາທວດ: ອັດງານແຂ່ງຂັນຜະລິດຜະລິດຕະພັນສິລະປະກຳ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ບວນມາທວດ, ຄະນະຈັດຕັ້ງງານບຸນ ກາເຟ ບວນມາທວດ ໄດ້ຈັດພິທີອັດ ແລະ ມອບລາງວັນງານແຂ່ງຂັນຜະລິດຜະລິດຕະພັນສິລະປະກຳຈາກຕົ້ນກາເຟ, ໃນຂອບເຂດງານບຸນ ກາເຟ ບວນມາທວດ ຄັ້ງທີ 8, ປີ 2023.
ໃນເວລາ 3 ວັນ, ບັນດານັກສິລະປະການໄດ້ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນດ້ວຍບັນດາຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່, ການດຳເນີນຊີວິດຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າ ໄຕງວຽນ, ບັນຫາປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ປົກປັກຮັກສາສັດຫາຍາກ, ຍົກລະດັບຄຸນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນກາເຟ ແລະ ບັນດາຜະລິດຕະພັນສິລະປະກຳ ທີ່ໝູນໃຊ້ໃນການຕົບແຕ່ງປະດັບປະດາຮັບໃຊ້ຊີວິດການເປັນຢູ່. ຈິດຕະກອນ ຫງວຽນຫາຍລອງ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການການແຂ່ງຂັນ, ຕີລາຄາວ່າ:
“ບັນດາຜະລິດຕະພັນມີຄຸນນະພາບໄດ້ນອນນອກເໜືອຈາກຄວາມລໍຄອຍ, ສູງກ່ວາລະດັບການຄາດຄິດຂອງຄະນະກຳມະການ. ນອກຈາກການສະແດງບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີມາດຕະຖານຄົບຖ້ວນຂອງຂົງເຂດສິລະປະກຳນັ້ນແມ່ນຄວາມເປັນມືອາຊີບ, ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ຄວາມສາມາດປະດິດຄິດສ້າງຂອງນັກສິລະປະການ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນແມ່ນຄວາມສາມາດສ້າງຮູບຮ່າງ, ມັນເທົ່າກັບການຕີລາຄາຜະລິດຕະພັນແກະຄວັດສະຫຼັກ”.